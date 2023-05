Πέρασε 33 χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε

Άνδρας στις ΗΠΑ πέρασε 33 χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν έκανε, με την αθωότητά του για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας να αποδεικνύεται μόλις φέτος.

Ο 55χρονος, σήμερα, Daniel Saldana καταδικάστηκε το 1990 πως άνοιξε πυρ κατά οχήματος στο οποίο επέβαιναν έξι έφηβοι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο.

Οι δράστες μπέρδεψαν τους εφήβους με μέλη συμμορίας, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο 22χρονος Saldana βρισκόταν στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση καθώς εργαζόταν σε οικοδομή. Αυτός και άλλα δύο άτομα κατηγορήθηκαν για τους πυροβολισμούς. Τελικώς, καταδικάστηκε σε 45 χρόνια με ισόβια για έξι κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας και πυροβολισμών κατά οχήματος.

Αυτή την εβδομάδα, ανακοινώθηκε πως ο 55χρονος δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό και θα αφεθεί ελεύθερος.

Ένας άλλος κατάδικος είπε στην αστυνομία, το 2017, ότι ο καταδικασθείς δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση και δεν ήταν παρών στο ακριβές σημείο όπου έλαβε χώρα και παρότι υπήρχε η δυνατότητα να γίνει νέα έρευνα, οι αρχές επέδειξαν αδράνεια.

«Ήταν δύσκολο, κάθε μέρα να ξυπνάς γνωρίζοντας πως είσαι αθώος και κλεισμένος σε ένα κελί, καλώντας σε βοήθεια» είπε ο ίδιος ο Saldana. «Είμαι απλά τόσο χαρούμενος που ήρθε αυτή η μέρα».

Έξι χρόνια μετά, η εισαγγελία άνοιξε πάλι τον φάκελο και αποδείχθηκε η αθωότητά του. Ο εισαγγελέας δεν έδωσε λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά ζήτησε συγγνώμη από τον Saldana και την οικογένειά του.

«Ξέρω ότι αυτό δεν θα σας φέρει πίσω τις δεκαετίες που υποφέρατε στη φυλακή» είπε. «Ελπίζω, όμως, η συγγνώμη μας να σας προσφέρει μια μικρή παρηγοριά καθώς ξεκινάτε τη νέα σας ζωή. (...) Δεν είναι μόνο τραγικό να αναγκάζονται άνθρωποι να μπαίνουν στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξαν, αλλά κάθε φορά που γίνεται μια αδικία αυτού του μεγέθους, οι πραγματικοί υπεύθυνοι βρίσκονται ακόμα εκεί έξω για να διαπράξουν άλλα εγκλήματα» συμπλήρωσε.

D.A. Gascón joined Daniel Saldaña & his loved ones today to announce & celebrate his return home. Mr. Saldaña spent 33 yrs in prison after being #WrongfullyConvicted of attempted murder & sentenced to 45 yrs to life in 1990.🧵 pic.twitter.com/Kl2gFdcxeF