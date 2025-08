Ντόναλντ Τραμπ: «Δύσκολη η απονομή χάριτος στον Diddy γιατί έχει υπάρξει εχθρικός απέναντί μου»

Ο Sean "Diddy" Combs ίσως να μην μπορεί να βασιστεί σε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ράπερ κρίθηκε ένοχος τον περασμένο μήνα για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία, αλλά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Combs «κατά το ήμισυ αθώο», λέγοντας ότι είναι «πιθανότερο» να μην του απονεμηθεί χάρη.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο απονομής χάριτος στον Diddy, ο Τραμπ ανέφερε πως στο παρελθόν είχαν «πολύ φιλικές σχέσεις» και ότι «τα πήγαιναν μια χαρά». Πράγματι, ο Τραμπ είχε παρευρεθεί σε κάποιες από τις VIP εκδηλώσεις του ράπερ στη Νέα Υόρκη και τον είχε αποκαλέσει «καλό φίλο» σε επεισόδιο του The Apprentice το 2012.

Ωστόσο, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Αλλά όταν κατέβηκα υποψήφιος, ήταν πολύ εχθρικός. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε; Είμαστε άνθρωποι. Και δεν μας αρέσει να αφήνουμε πράγματα να επηρεάζουν την κρίση μας, σωστά; Αλλά όταν ξέρεις κάποιον και είστε εντάξει, και μετά κατεβαίνεις για εκλογές, και εκείνος κάνει τρομερές δηλώσεις... Δεν ξέρω... το κάνει πιο δύσκολο.»

