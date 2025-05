Nέος Πάπας ο Ρόμπερτ Πρεβόστ - «Λέων ο 14ος» το όνομα του

Ο Ρόμπερτ Πρεβόστ είναι ο νέος Πάπας μετά από την τέταρτη ψηφοφορία στο Κονκλάβιο, οπότε και βγήκε λευκός καπνός από την καπνοδόχο στο Βατικανό το απόγευμα της Πέμπτης.

«Λέων ο 14ος» είναι το όνομά του και πρόκειται για τον πρώτο Αμερικανό Ποντίφικα στην ιστορία. Ο καρδινάλιος Πρεβόστ κατάγεται από το Σικάγο που είναι η μεγαλύτερη Αρχιεπισκοπή στη Βόρεια Αμερική.

Habemus Papam! We have a Pope!



The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu