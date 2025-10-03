ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Για πρώτη φορά γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι

Η εκλογή της Sarah Mullally θεωρείται ορόσημο τόσο για την Αγγλικανική Εκκλησία όσο και για την εξέλιξη του ρόλου των γυναικών στους κόλπους της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η 63χρονη Sarah Mullally γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, θέση που αποτελεί το ύπατο αξίωμα της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Η εκλογή της σηματοδοτεί μια ιστορική τομή, καθώς από το 2014 επιτράπηκε για πρώτη φορά η ανάδειξη γυναικών σε επισκοπικά αξιώματα.

Η Mullally διαδέχεται τον Justin Welby, ο οποίος παραιτήθηκε πέρυσι μετά τις επικρίσεις για τον χειρισμό σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης.

Στις πρώτες της δηλώσεις, η νέα αρχιεπίσκοπος τόνισε πως η θέση συνεπάγεται «τεράστια ευθύνη», εκφράζοντας παράλληλα «ειρήνη και εμπιστοσύνη στον Θεό» ότι θα τη στηρίξει.

Η Mullally, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, έχει διανύσει μια ασυνήθιστη διαδρομή: από επικεφαλής νοσηλεύτρια του Ηνωμένου Βασιλείου (1999-2004) και τιμημένη Λαίδη του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της στη νοσηλευτική, μέχρι την εκλογή της ως επίσκοπος του Κρέντιτον το 2015 και, τρία χρόνια αργότερα, ως 133η επίσκοπος του Λονδίνου.

Η διαδικασία εκλογής αρχιεπισκόπου παραμένει μυστική και διεξάγεται από την Επιτροπή Διορισμών του Στέμματος, στην οποία προεδρεύει ο πρώην επικεφαλής της MI5. Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι υποβάλλονται στον Βρετανό πρωθυπουργό, που προτείνει τον έναν στον μονάρχη για τον επίσημο διορισμό.

Η εκλογή της Sarah Mullally θεωρείται ορόσημο τόσο για την Αγγλικανική Εκκλησία όσο και για την εξέλιξη του ρόλου των γυναικών στους κόλπους της.

