Sarah Mullaly: Έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας

Η Sarah Mullally έγραψε ιστορία, καθώς ενθρονίστηκε ως η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, στη Βρετανία, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Αγγλικανικής Εκκλησίας με περίπου 85 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρουσία περίπου 2.000 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Mullally χτύπησε τρεις φορές την πόρτα του ναού με ράβδο, ζητώντας να εισέλθει. Φορώντας χρυσοκίτρινα άμφια, απάντησε σε παιδιά που τη ρώτησαν γιατί βρίσκεται εκεί: «Έχω σταλεί ως αρχιεπίσκοπος για να σας υπηρετήσω, να κηρύξω την αγάπη του Χριστού και μαζί σας να τον λατρεύω».

Sarah Mullaly: Ποια είναι η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι

Η τελετή κορυφώθηκε με την ενθρόνισή της σε δύο διαφορετικούς θρόνους, που συμβολίζουν τον διπλό ρόλο της: ως επισκόπου της επισκοπής του Καντέρμπουρι και ως πνευματικής ηγέτιδας των Αγγλικανών παγκοσμίως.

Η Mullally διαδέχεται τον Justin Welby, ο οποίος παραιτήθηκε το 2024 μετά από σκάνδαλο κακοποίησης που συγκλόνισε την Εκκλησία της Αγγλίας και αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση υποθέσεων από τη δεκαετία του 1970.

Η 63χρονη Mullally είχε μακρά πορεία στον τομέα της υγείας, εργαζόμενη για περισσότερα από 30 χρόνια στο βρετανικό σύστημα υγείας NHS, όπου το 1999 έγινε επικεφαλής νοσηλευτικής για την Αγγλία.

Χειροτονήθηκε ιερέας το 2002 και το 2018 έγινε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος του Λονδίνου, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση της Εκκλησίας να επιτρέψει τη χειροτονία γυναικών επισκόπων.

Η ίδια έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ασφάλεια εντός της Εκκλησίας και να στηρίξει τα θύματα κακοποίησης, τονίζοντας ότι στόχος είναι μια πιο «ευαίσθητη και ενημερωμένη» προσέγγιση απέναντι σε όσους έχουν υποστεί τραύμα.

Πώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Αγγλίας

Η Εκκλησία της Αγγλίας ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα, όταν ο Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Βρετανός μονάρχης παραμένει ο ανώτατος διοικητής της, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θεωρείται ο πνευματικός ηγέτης των Αγγλικανών διεθνώς.

Η Mullally είναι η 106η που αναλαμβάνει το αξίωμα, το οποίο χρονολογείται από τα τέλη του 6ου αιώνα.

Παρά την πρόοδο, το ζήτημα της χειροτονίας γυναικών παραμένει διχαστικό για την Αγγλικανική Κοινότητα. Ορισμένες εκκλησίες, όπως στις ΗΠΑ, έχουν επιτρέψει γυναίκες επισκόπους ήδη από το 1989, ενώ άλλες εξακολουθούν να αντιτίθενται, υποστηρίζοντας ότι η Βίβλος προβλέπει ανδρική ηγεσία.

Σήμερα, περισσότερες από 40 από τις 108 επισκοπές της Αγγλίας διοικούνται από γυναίκες, ενώ αντίστοιχη είναι και η παρουσία τους στον κλήρο, μια ένδειξη ότι ο θεσμός βρίσκεται σε διαδικασία βαθιάς αλλαγής.

