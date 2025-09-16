Γαύδος: Τι συνέβη τελικά με τη βάρκα με μετανάστες που έφτασε στην παραλία Σαρακήνικο - Η μαρτυρία λουόμενου

Λουόμενος που ήταν παρών στο περιστατικό, εξηγεί τι πραγματικά συνέβη με τη βάρκα με μετανάστες που έφτασε στην παραλία Σαρακήνικο στη Γαύδο.

«H αλήθεια» γύρω από το παρακάτω βίντεο που κυκλοφόρησε στα social, «είναι διαφορετική από αυτή που αναπαράχθηκε», σύμφωνα με τη μαρτυρία του λουόμενου.

Όπως εξηγεί στο flashnews.gr, «όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου εκεί δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Τους λέγαμε ''to the port, to the port''».

Και, όπως συνεχίζει, «αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο θα χρειαζόταν πολλή ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι. Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά», επισημαίνοντας ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και πλοία της Frontex.

Παρά τα νέα αυτά στοιχεία, το βίντεο αξιοποιήθηκε και αναπαράχθηκε από ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο του έδωσε μια διαφορετική ανάγνωση, παρουσιάζοντάς το ως πράξη απόρριψης των μεταναστών από τους λουόμενους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια εικόνα που ενισχύει αφηγήσεις με ξενοφοβικό πρόσημο.