Πανικός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο δυτικό Βερολίνο, όπου ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος.

Ένας άνθρωπος είναι νεκρός και τουλάχιστον 30 έχουν τραυματιστεί. Το περιστατικό συνέβη κοντά στον πολυσύχναστο εμπορικό, τουριστικό δρόμο Kurfuerstendamm.

Προς το παρόν δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για δυστύχημα ή για πιθανή επίθεση, πάντως σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Μάρτιν Νταμς, ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται υπό κράτηση.

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin . Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns

Watch: Video show the scene after a car drove into a crowd on a #Berlin street, leaving one person dead and 30 others injured.https://t.co/sPz4lbrdXH pic.twitter.com/kKRaKuN9Pm