Μετά το Harvard και το Columbia, το UCLA στο στόχαστρο του Τραμπ - «Παγώνει» κονδύλια 584 εκατ. δολαρίων

Περισσότερα από 580 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά ερευνητικά κονδύλια έχουν παρακραηθεί από το UCLA, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς το πανεπιστήμιο με αφορμή καταγγελίες ότι δεν προστάτευσε επαρκώς Εβραίους φοιτητές από περιστατικά αντισημιτισμού στο campus.

Το ποσό αφορά εκατοντάδες ερευνητικά προγράμματα σε διάφορους τομείς, κάτι που επιβεβαίωσε επισήμως ο πρύτανης του UCLA, Χούλιο Φρενκ, σε επιστολή του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα. «Αν δεν αποδεσμευτεί, οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές — όχι μόνο για το UCLA, αλλά για την επιστημονική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ξεκίνησε την ίδια μέρα που το UCLA αποδέχθηκε εξωδικαστικό διακανονισμό 6,5 εκατ. δολαρίων με ομάδα φοιτητών και έναν καθηγητή, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπήρξαν στόχοι παρενόχλησης και διακρίσεων λόγω της εβραϊκής τους ταυτότητας. Οι καταγγελίες σχετίζονται με το κλίμα στο campus κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων υπέρ της Παλαιστίνης, τον περασμένο χρόνο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποίησε ότι ερευνά αν το πανεπιστήμιο παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα. Η υπουργός Πάμ Μπόντι απείλησε ότι το UCLA «θα πληρώσει βαρύ τίμημα» επειδή «έθεσε σε κίνδυνο Εβραίους Αμερικανούς».

