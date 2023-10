«Παλεύουμε για τα κορίτσια της επόμενης γενιάς»- Υπό απειλή το δικαίωμα στην άμβλωσης στην Αργεντινή

Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της Αργεντινής για να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην άμβλωση, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι θα καταργηθεί αν εκλεγεί ο ακροδεξιός Χαβιέρ Μιλέι στις προεδρικές εκλογές.

Οι αμβλώσεις νομιμοποιήθηκαν στην Αργεντινή το 2020 ύστερα από πολυπληθείς διαδηλώσεις, γνωστές ως κίνημα του «πράσινου κύματος». Παλαιότερα, οι αμβλώσεις επιτρέπονταν μόνο σε περιπτώσεις βιασμού ή εάν η υγεία της γυναίκας κινδύνευε. Τώρα όμως, μόλις τρεις εβδομάδες πριν τις προεδρικές εκλογές, οι γυναίκες φοβούνται πως όσα κατέκτησαν με σκληρό αγώνα, απειλούνται.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Χαβιέρ Μιλέι, ένας 52χρονος ακροδεξιός υποψήφιος, φέρεται να είπε ότι όσοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα των αμβλώσεων έχουν πάθει «πλύση εγκεφάλου από μια πολιτική δολοφονία». Μάλιστα, ορκίστηκε να ξεκινήσει δημοψήφισμα για την ανατροπή του νόμου για τις αμβλώσεις εάν αναλάβει την προεδρία.

«Η ζωή ξεκινά τη στιγμή της γονιμοποίησης. Τρεις εβδομάδες μετά, η μητέρα σου αποφασίζει να σε σκοτώσει γιατί δεν είσαι ακόμα ζωντανός», είχε δηλώσει τον Αύγουστο ο Χαβιέρ Μιλεί. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να καταργήσει το υπουργείο Γυναικών, Φύλου και Διαφορετικότητας.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το δικαίωμα στην άμβλωση, στις 28 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους τόσο Μπουένος Άιρες όσο και σε άλλα μέρη της Αργεντινής.

«Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και τις αμβλώσεις», είπε η Όλου. «Πολεμήσαμε για πολύ καιρό και φοβόμαστε ότι αυτός ο πιθανός νέος πρόεδρος μπορεί να καταργήσει τα δικαιώματά μας. Δεν θα το επιτρέψουμε», συμπλήρωσε. Την ίδια ώρα, η Σεσίλια Μπενίτεθ κρατώντας την εξάχρονη κόρη της κατά τη διαδήλωση είπε ότι «η ακροδεξιά οργανώνεται στη Λατινική Αμερική. Ο Χαβιέρ Μιλέι και οι κολλητοί του προσπαθούν να αναιρέσουν τους νόμους μας». Πρόσθεσε πως «οι προτάσεις του στρέφονται εναντίον μας, εναντίον των γυναικών και των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, όπως του Ντόναλντ Τραμπ».

Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι 3.000 γυναίκες πέθαναν μεταξύ 1983 και 2020, -πριν από τη νομιμοποίηση- λόγω παράνομων αμβλώσεων. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι οι εν λόγω θάνατοι έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 40% μετά τη θέσπιση του νόμου. Παρά την εν λόγω πρόοδο η άμβλωση παραμένει να διχάζει τους πολίτες στη ρωμαιοκαθολική χώρα, ακόμα και αυτούς που εργάζονται στον τομέα της υγείας.

«Υπάρχουν ολόκληροι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που δεν εγγυώνται τις αμβλώσεις γιατί όλο το προσωπικό τους είναι αντιρρησίες», δήλωσε η Σολεδάδ Ντέα. Την ίδια ώρα, οι γιατροί που κάνουν αμβλώσεις φέρονται επίσης να έχουν γίνει στόχος ψευδών καταγγελιών. Τον Αύγουστο του 2021, μια γιατρός στη Σάλτα, μια πόλη στη βορειοδυτική Αργεντινή, συνελήφθη ύστερα από κατηγορία ότι είχε κάνει «παράνομη έκτρωση».

«Άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους για αυτά τα δικαιώματα και πρέπει να αμυνθούμε ενάντια σε έναν τρομερό εχθρό», είπε ο Αλί Γκοντρέτ, 64 ετών. «Παλεύουμε για τα κορίτσια, γιατί αυτό που έρχεται μπορεί να είναι πολύ κακό», συμπλήρωσε.

