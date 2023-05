Πακιστάν: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός- Τον απομάκρυναν με θωρακισμένα και συνοδεία ένοπλων

Συνελήφθη από τον στρατό ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν

Ο Ίμραν Χαν συνελήφθη όταν μετέβη σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ όπου θα εκδικαζόταν υπόθεση διαφθοράς στην οποία ήταν κατηγορούμενος, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, λίγη ώρα αφού ο Πακιστανός πρώην πρωθυπουργός εισήλθε στο κτίριο του Ανώτερου Δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ τον ακολούθησαν μέλη παραστρατιωτικών ομάδων και στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Η πύλη του κτιρίου αποκλείστηκε από θωρακισμένα οχήματα, ενώ ο Χαν απομακρύνθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

