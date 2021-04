Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση στο κτίριο του Χρηματιστηρίου στο Καράτσι του Πακιστάν, όπου νωρίτερα εισέβαλαν τέσσερις ένοπλοι.

Από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, νεκροί είναι δύο πολίτες ενώ σύμφωνα με την αστυνομία νεκροί είναι και οι τρεις από τέσσερις τρομοκράτες.

Μέσα στο κτίριο ωστόσο, παραμένει ένας ένοπλος. Οι τρομοκράτες αρχικά έριξαν χειροβομβίδα στην κεντρική πύλη του κτιρίου και στη συνέχεια εισέβαλαν στον κυρίως χώρο, όπου και άνοιξαν πυρ.

Ένας αστυνομικός και ο φρουρός ασφαλείας που βρίσκονταν έξω από το κτίριο τραυματίστηκαν. Οι γύρω περιοχές έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ η αστυνομία επιχειρεί να εκκενώσει το κτίριο, βγάζοντας τα άτομα που βρίσκονταν μέσα από την πίσω πόρτα.

«Ένα δυσάρεστο γεγονός έλαβε χώρα στο Χρηματιστήριο του Πακιστάν. (Οι ένοπλοι) μπήκαν στο κτίριο από τον χώρο του πάρκινγκ και άνοιξαν πυρ», είπε ο Abid Ali Habib, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου.

Video from inside the Pakistan Stock Exchange building#Karachi #StockExchange attacked with hand grenades and firing. Director PSX says the attackers were able to reach inside the trading hall. 3 attackers and reportedly killed while one is still inside. Two people have died. pic.twitter.com/h32rVCwdlW