Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από την έκρηξη σε τζαμί- «Ανασύρονται κι άλλα πτώματα»

Στους 61 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση βομβιστή καμικάζι μέσα σε τέμενος στην πόλη Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε ένας εκπρόσωπος νοσοκομείου, σε νεότερο απολογισμό της τραγωδίας.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε περισυλλέξει 61 πτώματα και 60 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Δεκάδες άλλοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία της πόλης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχαμάντ Ασίμ Χαν από το νοσοκομείο Lady Reading στην Πεσαβάρ.

Ο πρωθυπουργός Shehbaz Sharif σύμφωνα με το BBC δήλωσε ότι «οι τρομοκράτες θέλουν να δημιουργήσουν φόβο στοχεύοντας εκείνους που εκτελούν το καθήκον της υπεράσπισης του Πακιστάν».

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση μέχρι στιγμής, αλλά πιθανολογείται σύνδεση με τους Ταλιμπάν του Πακιστάν. Τον Δεκέμβριο η ίδια ομάδα είχε ως στόχο ένα αστυνομικό τμήμα, στα βορειοδυτικά της χώρας με απολογισμό 33 νεκρούς.

Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένας βομβιστής ανατινάχθηκε στο τζαμί σήμερα το πρωί. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πεσαβάρ, Μοχάμεντ Ιτζάζ Χαν, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι 300 έως 400 αστυνομικοί βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Το τέμενος βρίσκεται σε μια από τις πιο αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές της πόλης, η οποία περιλαμβάνει το αρχηγείο της αστυνομίας και τα γραφεία πληροφοριών και αντιτρομοκρατίας.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός Σαρίφ δήλωσε ότι αυτοί που βρίσκονται πίσω από την επίθεση «δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ». «Όλο το έθνος στέκεται ενωμένο απέναντι στην απειλή της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 13:30 (08:30 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια της απογευματινής προσευχής στη βορειοδυτική πόλη, κοντά στα σύνορα της χώρας με το Αφγανιστάν.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει ότι ο μισός τοίχος κατέρρευσε. Το τέμενος καλύφθηκε από τούβλα και συντρίμμια, καθώς οι άνθρωποι σκαρφάλωναν πάνω στα χαλάσματα για να διαφύγουν.

Suicide bomber struck a crowded mosque in Pakistan, killing at least 59 people and wounding more than 150 others. pic.twitter.com/vQC2Yuh9ft