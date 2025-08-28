Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από την ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Σε μια από τις πιο θανατηφόρες νυχτερινές επιδρομές των τελευταίων εβδομάδων στην Ουκρανία, ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους στο Κίεβο, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημες αναφορές.

Μεταξύ των νεκρών ήταν και τρία παιδιά ηλικίας 2, 14 και 17 ετών, όπως μετέφεραν οι αρχές. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως σαφή ένδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου.

«Αυτοί οι ρωσικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα αποτελούν σαφή απάντηση σε όλους όσους εδώ και μήνες ζητούν εκεχειρία και πραγματική διπλωματία», δήλωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ρωσία επιλέγει τις επιθέσεις αντί του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων.»

Από το κέντρο της πόλης ακούγονταν εκρήξεις μετά τις 3 π.μ. και ξανά περίπου στις 5:30 π.μ. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ανέφερε πως ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται μια 14χρονη κοπέλα και ένα ακόμα παιδί, ενώ 45 άτομα έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής.

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι προσπάθειες ανεύρεσης επιζώντων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ίγκορ Κλιμένκο, περιέγραψε πως τρία άτομα διασώθηκαν από τα ερείπια, και πως οι προσπάθειες ανεύρεσης επιζώντων συνεχίζονται, με φόβους ότι περισσότερα άτομα ενδέχεται να είναι παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα.

Οι αεροπορικές επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν σχετικά ήπιες τον Αύγουστο, μήνα κατά τον οποίο ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιτύχει ειρήνη σε συνάντηση στη Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, η πρόσφατη νυχτερινή επίθεση δείχνει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν πως η πόλη δέχθηκε πλήγματα από βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους καθώς και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο χαρακτήρισε την επίθεση «μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα». Δήλωσε πως η αεράμυνα αντέχει και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγιά τους για προστασία.

Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη για διεθνή αντίδραση και ζητά αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Κίνας, συμμάχου της Μόσχας. «Αναμένουμε αντίδραση από την Κίνα για τα τρέχοντα γεγονότα. Η Κίνα έχει επανειλημμένα ζητήσει να μην εξελιχθεί ο πόλεμος και να υπάρξει εκεχειρία», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Πεκίνο ανακοίνωσε πως ο Πούτιν θα παραστεί μαζί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην επερχόμενη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Με πληροφορίες από The Guardian