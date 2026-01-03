Σέρρες: «Στον 45χρονο αγνοούμενο πυροσβέστη ανήκει» η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες

Στον άντρα από τις Σέρρες που αγνοείτο από την προπαραμονή των Χριστουγέννων φαίνεται ότι ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο του όρους Μπέλλες, στην περιοχή «Χωνί», σύμφωνα, τουλάχιστον, με ανάρτηση των εθελοντών διασωστών της ΟΦΚΑΘ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο από συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή "Χωνί". Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο, για την ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ για την περισυλλογή στοιχείων και την αξιοποίηση ιχνών και πειστηρίων, που εκτιμάται ότι μπορεί να δώσουν απαντήσεις.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση του 45χρονου, ο οποίος ήταν διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορόιων, δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.