Αγρότες: Πιθανή η κάθοδος στην Αθήνα - Οι προτάσεις του μπλόκου Νίκαιας

Για αύριο, Κυριακή, είναι προγραμματισμένη -στα Μάλγαρα- η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων για να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους, με τους παραγωγούς να εξετάζουν μεταξύ άλλων ως πρόταση για την εκπλήρωση των αιτημάτων τους, την κάθοδο και την παραμονή στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτηρς Καπούνης, ανέφερε πως «υπάρχει στο τραπέζι ένα ενδεχόμενο, ακόμα και για κάθοδο στην Αθήνα με διαμονή για αρκετές ημέρες», γεγονός που επιβεβαίωσε μιλώντας στο Mega ο Πρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

«Όταν λέμε κλιμάκωση, στο τραπέζι πέφτουν όλες οι προτάσεις και θα δούμε ποια είναι η καλύτερη για άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην κυβέρνηση» είπε ο κ. Τζέλλας, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στην αυριανή σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα.

Αγρότες: Τι προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας

Για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση ετοιμάζονται οι αγρότες αμέσως μετά το τέλος των γιορτών, εντείνοντας τις πιέσεις στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου αποφάσισαν να προτείνουν στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα, την διεξαγωγή 48ωρου πανελλαδικού μπλακ άουτ, αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, όπως αναφέρει το onlarissa.

Σε δηλώσεις του το Σάββατο το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας, Κώστας Μητροδήμος υποστήριξε, σύμφωνα με το onlarissa, ότι «η απόφαση που πάρθηκε χθες, είναι να περάσουν όλοι οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Δεν τους είχαμε κλείσει ποτέ, ούτε θέλουμε να το κάνουμε, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Αλλά μετά τα Φώτα, 48 ώρες blackout, σφίγγει όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η πρότασή μας αύριο πάνω στα Μάλγαρα, από τον μπλόκο της Νίκαιας. Από κει και πέρα, θα αποφασιστεί αύριο στα Μάλγαρα. Θέλουμε το διάλογο με τον πρωθυπουργό, αλλά με δεσμεύσεις και υπογραφές».

Στο τραπέζι βρίσκεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με νέα μπλόκα, ακόμη και με απόβαση στην Αθήνα για συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Οι αγρότες επιμένουν πως για να προσέλθουν σε διάλογο, θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές εξαγγελίες για επίλυση των ζητημάτων τους.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του 2025 από ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονομικών και ΕΛΓΑ. Από τα 3,38 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, οι πληρωμές έφτασαν το 2025 τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες για άλλη μια φορά σε διάλογο: «Αν και εφόσον θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να καθίσουμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να βρούμε την πραγματική λύση μέσα σ αυτόν τον πίνακα».

