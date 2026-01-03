Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα - «Ο Τραμπ διέταξε τις επιθέσεις», μεταδίδει το CBS

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τις πιέσεις κατά του προέδρου, Νικολά, Μαδούρο.

Η χώρα κηρύχθηκε από την κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ο αμερικανικός στρατός επιτίθεται στη Βενεζουέλα, το επιβεβαιώνουν πηγές», μεταδίδει το FOX News.

BREAKING: US attacks Venezuela, sources tell FOX News. pic.twitter.com/kLL3Q2T4cL — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Η πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αναφέρει σύμφωνα με το BBC: «Η Βενεζουέλα απορρίπτει, αποδοκιμάζει και καταγγέλλει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας την εξαιρετικά σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του εδάφους της Βενεζουέλας».

Πολλές κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, μετά από πολυάριθμες αναφορές για εκρήξεις σε διάφορα σημεία, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι εκρήξεις έρχονται εν μέσω αυξημένης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Εκρήξεις στη Βενεζουέλα: Μαρτυρίες και περιγραφές από το Καράκας

Μαρτυρίες από ομάδα του CNN περιγράφουν ένα μοτίβο «αρκετών εκρήξεων» στο Καράκας. Ορισμένες περιοχές της πόλης λέγεται πως έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. «Η μία ήταν τόσο ισχυρή, που τα παράθυρά μου έτρεμαν μετά από αυτήν», δήλωσε η ανταποκρίτρια του CNN Osmary Hernandez.

Αεροπλάνα, δυνατούς θορύβους και τουλάχιστον μία στήλη καπνού αναφέρουν μαρτυρίες από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με το Reuters. «Η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», μεταδίδει το πρακτορείο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει με τη σειρά του ότι επτά ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που παραπέμπουν σε υπερπτήσεις αεροπλάνων σημειώθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα υποσχεθεί χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των προσπαθειών να ασκηθεί πίεση στον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο να παραιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων κυρώσεων, ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και δεκάδων επιθέσεων σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.