Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Εκρήξεις στο Καράκας

Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Μαρτυρίες από ομάδα του CNN περιγράφουν ένα μοτίβο «αρκετών εκρήξεων» το βράδυ του Σαββάτου στο Καράκας. Ορισμένες περιοχές της πόλης λέγεται πως έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. «Η μία ήταν τόσο ισχυρή, που τα παράθυρά μου έτρεμαν μετά από αυτήν», δήλωσε η ανταποκρίτρια του CNN Osmary Hernandez.

Αεροπλάνα, δυνατούς θορύβους και τουλάχιστον μία στήλη καπνού αναφέρουν μαρτυρίες από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με το Reuters. «Η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», μεταδίδει το πρακτορείο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει με τη σειρά του ότι ισχυρές εκρήξεις, επτά μέχρι στιγμής, και θόρυβοι που παραπέμπουν σε υπερπτήσεις αεροπλάνων σημειώθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας).



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα υποσχεθεί χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των προσπαθειών να ασκηθεί πίεση στον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο να παραιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων κυρώσεων, ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και δεκάδων επιθέσεων σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.

«Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν λάβει πληροφορίες για εκρήξεις και αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου», σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.