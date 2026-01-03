Ελβετία: Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, τα μέτρα ασφαλείας και η «στενή σκάλα εξόδου»

Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές του καντονιού Βαλέ επιβεβαίωσαν χθες 40 θανάτους από τη φωτιά σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Κραν-Μοντανά (Crans-Montana) της Ελβετίας, με τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς να στρέφονται στα κενά ασφαλείας και στις παραλείψεις της διοίκησης του μπαρ.

Λίγο νωρίτερα, το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει 47 απώλειες.

Όσον αφορά τους τραυματίες στο Crans-Montana, έχουν ταυτοποιηθεί οι 113 από τους 119. Οικογένειες των αγνοούμενων εξακολουθούν να βρίσκονται σε βασανιστική αναμονή, μέχρι να μάθουν νεότερα από τις αρχές. Ανάμεσα στους αγνοούμενους η ελληνικής καταγωγής 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, ο αδελφός της οποίας απευθύνει έκκληση στα social media, προκειμένου να λάβει κάποια ενημέρωση για τη νεαρή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και το ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, δεν φαίνεται να υπήρχαν επαρκείς προδιαγραφές πυρασφάλειας στο κέντρο διασκέδασης.

Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Crans-Montana

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά», τα οποία ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας, ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Ελβετία: Οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο μικροσκόπιο των αρχών

Την ώρα που οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των θυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ερευνητές επικεντρώνονται στα

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του μπαρ και του υπογείου του,

στην άδεια λειτουργίας του,

στη διαθεσιμότητα πυροσβεστήρων και εξόδων κινδύνου,

καθώς και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο όταν ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι ιδιοκτήτες του μπαρ ανακρίθηκαν «αλλά όχι υπό προειδοποίηση». Εάν υπήρχαν λόγοι να υποψιαστούν την ευθύνη τους, «θα ξεκινούσε έρευνα για αμέλεια που οδήγησε σε εμπρησμό, αμέλεια που οδήγησε σε ανθρωποκτονία και αμέλεια που οδήγησε σε σωματικές βλάβες».

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αρχεία ιδιοκτησίας, ανέφεραν ότι το μπαρ ανήκει σε δύο Γάλλους υπηκόους, τον Jacques και την Jessica Moretti, οι οποίοι το αγόρασαν το 2015 και ήταν επίσης ιδιοκτήτες δύο άλλων καταστημάτων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και ένα εστιατόριο με χάμπουργκερ στην πόλη.

Φίλος του ζευγαριού, που κατάγεται από την Κορσική και έφτασε στην περιοχή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δήλωσε ότι η Jessica Moretti, η οποία βρισκόταν στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά, υπέστη εγκαύματα στο χέρι. Από τότε, δεν έχει καταστεί δυνατή οποιαδήποτε επικοινωνία με τους δύο.

Αρκετές μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ελβετικά, γαλλικά και ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το προσωπικό του καταστήματος «κρατούσε ψηλά βεγγαλικά τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας», στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου «σόου» για πελάτες που έκαναν ειδικές παραγγελίες στα τραπέζια τους.

Ο Jacques Moretti, δήλωσε στην εφημερίδα Tribune de Geneve ότι το Le Constellation είχε ελεγχθεί τρεις φορές σε 10 χρόνια και ότι όλα γίνονταν σύμφωνα με τους κανόνες. Από την πλευρά των ελεγκτικών αρχών, ο επικεφαλής της ασφάλειας στο Valais, δήλωσε ότι η έρευνα θα καθορίσει εάν το μπαρ είχε υποβληθεί στις ετήσιες επιθεωρήσεις κτιρίων, αλλά ότι η πόλη δεν είχε εκφράσει ανησυχίες ή αναφέρει ελαττώματα στο καντόνι.

«Υπήρχαν σερβιτόρες με μπουκάλια σαμπάνιας και μικρά βεγγαλικά», περιγράφει μάρτυρας στο ιταλικό μέσο ενημέρωσης Local Team. «Πλησίασαν πολύ κοντά στην οροφή και ξαφνικά όλα πήραν φωτιά».

Ελβετία: Υπό εξέταση το μπαρ και οι χώροι του

Ελβετός εμπειρογνώμονας σε θέματα πυρασφάλειας, ο Markus Knorr, δήλωσε στο ελβετικό μέσο ενημέρωσης 20 Minutes ότι ο τύπος των ηχομονωτικών πάνελ που χρησιμοποιήθηκαν «καίγεται γρήγορα και αναφλέγεται» και ότι η φωτιά μπορεί να «εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα, καθώς τα πάνελ είναι τοποθετημένα οριζόντια».

Έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό των εξόδων από το υπόγειο του μπαρ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για ειδικές εκδηλώσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν προσβάσιμο από το ισόγειο μόνο μέσω μίας σκάλας, την οποία αρκετοί επιζώντες περιέγραψαν ως στενή. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Le Constellation μπορεί να φιλοξενήσει έως και 300 άτομα.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν, ότι το μπαρ ήταν δημοφιλές στους νέους και η ελβετική κυβέρνηση ανέφερε ότι πολλοί από τους νεκρούς ήταν πιθανώς ανήλικοι. Στην Ελβετία, η κατανάλωση μπύρας και κρασιού επιτρέπεται από την ηλικία των 16 ετών.

