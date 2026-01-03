Νικολάς Μαδούρο: Η Delta Force τον συνέλαβε όσο κοιμόταν - Ο ρόλος της CIA στην υπόθεση

Επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε η Delta Force, μία από τις ομάδες ειδικών επιχειρήσεων του Αμερικάνικου Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να συλλάβει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες μίλησαν στο CNN, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι δύο σύρθηκαν έξω από το υπνοδωμάτιό τους από αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, το ζευγάρι συνελήφθη μέσα στη νύχτα, την ώρα που κοιμόταν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη μονάδα Delta Force του αμερικανικού στρατού και, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, δεν υπήρξαν απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ.

Νικολάς Μαδούρο: Ο ρόλος της CIA

Όσον αφορά στον ρόλο των αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, η CIA φέρεται να διέθετε πηγή μέσα στην κυβέρνηση του Μαδούρο που βοήθησε στον εντοπισμό του, και συνεπώς στη σύλληψή του, επισημαίνουν με τη σειρά τους οι New York Times.

Πηγή της C.I.A. στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας παρακολουθούσε την τοποθεσία του Νικολάς Μαδούρο τόσο τις ημέρες όσο και τις στιγμές πριν από τη σύλληψή του από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, σύμφωνα με άτομα που είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρήγαγε τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο, παρακολουθώντας τη θέση και τις μετακινήσεις του με στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth drones), τα οποία παρείχαν σχεδόν συνεχή επιτήρηση πάνω από τη Βενεζουέλα, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που έδιναν οι βενεζουελάνικες πηγές της.

Δεν είναι σαφές πώς η C.I.A. στρατολόγησε τη συγκεκριμένη πηγή μέσα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας που ενημέρωνε τις ΗΠΑ για την τοποθεσία του Μαδούρο. Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η υπηρεσία σαφώς διευκολύνθηκε από την αμοιβή των 50 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε προσφέρει η αμερικανική κυβέρνηση για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Κατά την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του πέρυσι, ο διευθυντής της C.I.A., Τζον Ράτκλιφ, είχε δεσμευτεί ότι θα ηγηθεί μιας πιο επιθετικής υπηρεσίας, πρόθυμης να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για την προώθηση της αμερικανικής πολιτικής. Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε τη C.I.A. να αναλάβει πιο επιθετικές δράσεις το περασμένο φθινόπωρο και, τον Νοέμβριο, ενέκρινε τον σχεδιασμό και την προετοιμασία σειράς επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η C.I.A. χρησιμοποίησε ένοπλο drone για να πλήξει αποβάθρα που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, χρησιμοποιούνταν από βενεζουελάνικη συμμορία για τη φόρτωση ναρκωτικών σε σκάφη.

Ένα από τα άτομα που είχαν ενημερωθεί για τη σύλληψη του Μαδούρο ανέφερε ότι αποτέλεσε προϊόν στενής συνεργασίας ανάμεσα στην υπηρεσία και τον στρατό και περιλάμβανε «μήνες σχολαστικού σχεδιασμού». Αν και η C.I.A. διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, η αποστολή ήταν επιχείρηση επιβολής του νόμου από τις ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού και όχι επιχείρηση που διεξήχθη υπό την άμεση αρμοδιότητα της υπηρεσίας.

Νικολάς Μαδούρο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι τόσο ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, όσο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν επισήμως παραπεμφθεί στη Δικαστική Περιφέρεια του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης (Southern District of New York).

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας

συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ

κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών

συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών

Η Μπόντι υπενθύμισε ότι το αρχικό κατηγορητήριο σε βάρος του Μαδούρο για «ναρκοτρομοκρατία» είχε ασκηθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2020 στο ίδιο δικαστήριο.

Σε ανάρτησή της στο X, η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σύντομα θα αντιμετωπίσουν όλη τη δύναμη της αμερικανικής Δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και σε αμερικανικά δικαστήρια».

Στο ίδιο μήνυμα ευχαρίστησε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι «είχε το θάρρος να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού», ενώ απέδωσε τα εύσημα και στον αμερικανικό στρατό για «μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση σύλληψης δύο φερόμενων διεθνών διακινητών ναρκωτικών».

