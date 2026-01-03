«Το είδα live, ήταν σαν σόου»: Σε πλοίο για τη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο - Τι είπε ο Τραμπ για το πετρέλαιο στη Βενεζουέλα

Σε πλοίο για τη Νέα Υόρκη είναι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, τόνισε σε νεότερες δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Κολομβία στέλνει ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα με τη Βενεζουέλα εν μέσω ανησυχιών για εισροή προσφύγων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο και κατά της συζύγου του, στη Νέα Υόρκη, επισημαίνοντας πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας και σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας.

Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλας η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Τραμπ παρακολούθησε live την επιχείρηση στο Καράκας

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε, προσθέτοντας πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, συμπληρώνοντας πως δεν θα έχουν καλό μέλλον όσοι παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ αποκάλυψε, επίσης, ότι παρακολούθησε live την επιχείρηση στο Καράκας, και ότι «ήταν σαν να παρακολουθούσα σόου στην τηλεόραση». «Αν έβλεπες την ταχύτητα, τη βία... Ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα», τόνισε και πρόσθεσε: «καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

Πού είναι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες;

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία, δήλωσαν τέσσερις πηγές με γνώση των κινήσεων της αντιπροέδρου.

Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε «τη σθεναρή αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στην ένοπλη επιθετικότητα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό ΥΠΕΞ.

«Οι δύο τάχθηκαν υπέρ της αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης και της εξεύρεσης διεξόδου από την κατάσταση μέσω διαλόγου», τόνισε το υπουργείο.

Παράλληλα η ρωσική διπλωματία διέψευσε ότι η Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία μιλώντας για «ψευδή» αναφορά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το χρονικό της επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη Βενεζουέλα από τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για πρώτη φορά λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα (8:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και τη γύρω περιοχή. Συνεχίστηκαν μέχρι τις 5:15 (9:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυραύλους να σχίζουν τον ουρανό και στη συνέχεια να χτυπούν τους στόχους τους.

Λίγο πριν τις 13:00 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι επικαλούμενος τηλεφωνική συνομιλία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, το τεράστιο στρατιωτικό συγκρότημα στην πόλη. Αυτό στεγάζει το υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

Τεράστιο σε μέγεθος, περιλαμβάνει όχι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και κατοικίες για στρατεύματα, όπου ζουν χιλιάδες οικογένειες. Σε μία από τις πύλες εισόδου- που φυλάσσεται ακόμη- ένα μικρό θωρακισμένο όχημα και ένα φορτηγό έφεραν ορατές τρύπες από σφαίρες, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή νωρίς το πρωί με βαλίτσες και τσάντες. Αρνήθηκαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους, αλλά μια γυναίκα είπε ότι φεύγει «γιατί παραλίγο να μας σκοτώσουν».

Άλλες εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροναυτικό συγκρότημα Carlota, ένα στρατιωτικό και ιδιωτικό αεροδρόμιο πτήσεων, στο ανατολικό Καράκας. Ένα μικρό τεθωρακισμένο όχημα καμμένο και ένα καμμένο λεωφορείο ήταν ορατά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στα δυτικά της χώρας, στη Λα Γκουάρια (διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι του Καράκας), στο Μαρακάι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αράγκουα (100 χλμ. νοτιοδυτικά του Καράκας), και στο Χιγκουερότε (100 χλμ. ανατολικά του Καράκας) στην πολιτεία Μιράντα, στις ακτές της Καραϊβικής.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό λέγοντας πως «δυνάμεις των εισβολέων (...) βεβήλωσαν το έδαφός μας (...) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς». Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για θύματα.

«Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του (Σίλια Φλόρες) συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ με ανάρτηση Truth Social.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δήλωσε αργότερα ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος τους σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι ο Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού.

Δεν ήταν γνωστό που διέμενε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, καθώς φημολογείτο ότι άλλαζε συχνά κατοικία τους τελευταίους μήνες.

Την Πέμπτη, η τηλεόραση μετέδωσε μια συνέντευξη του Μαδούρο στην οποία φαίνεται να οδηγεί στο Καράκας.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ «απόδειξη ζωής» για το προεδρικό ζεύγος. Η Ρωσία ζήτησε «άμεσες διευκρινίσεις» σχετικά με την τύχη του Μαδούρο.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».

Η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στη γειτονική του χώρα. Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Μεξικό, Χιλή και άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής καταδίκασαν την αμερικανική επίθεση.

Η Ρωσία, ο κύριος σύμμαχος της Βενεζουέλας, καταδίκασε «μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας», απορρίπτοντας «τα προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες» και εκφράζοντας τη λύπη της που «η ιδεολογική εχθρότητα θριάμβευσε επί του κοινού πραγματισμού».

Ένας άλλος υποστηρικτής της Βενεζουέλας, το Ιράν, έκανε λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», καταδικάζοντας «την παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ».

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα πως «πποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αργότερα σήμερα Σάββατο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί ο Τραμπ χτυπά τη Βενεζουέλα