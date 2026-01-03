Σεισμός 6,5R στο Μεξικό: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, την Παρασκευή (2/1) στο Μεξικό εξαιτίας του σεισμού 6,5 βαθμών που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) καταστρέφοντας πολλά σπίτια κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:58 (τοπική ώρα) κι ώθησε πολλούς κατοίκους στην πρωτεύουσα να βγουν από τα σπίτια τους.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, μάλιστα, αναγκάστηκε να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

🔴#LATEST — Mexican President Sheinbaum abruptly pauses her press conference as 6.5-magnitude earthquake shakes Mexico City pic.twitter.com/0YRqLo8XPi — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 2, 2026

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, κάπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), που εκτίμησε πως το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Επιστρέφοντας στο εθνικό παλάτι, την έδρα της προεδρίας, μερικά λεπτά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα, ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

The "The Angel of Independence" in Mexico City, shaking during the earlier M6.5 earthquake that hit Guerrero...pic.twitter.com/ZebkiKlQnu — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2026

Video captures another building shaking in Mexico City during the M6.5 earthquake that hit Guerrero earlier.pic.twitter.com/cL4JhYD2No — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2026

Ωστόσο κατόπιν οι αρχές στην πρωτεύουσα έκαναν λόγο για θάνατο ενός 60χρονου που έπεσε καθώς έβγαινε από το διαμέρισμά του στον 2ο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης Κλάρα Μπρουγάδα έκανε λόγο μέσω X για άλλους 12 τραυματίες.

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα.

Γυναίκα 50 ετών «έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της», ανακοίνωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, η Έβελιν Σαλγάδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος (13.000 κάτοικοι), τον Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, κάπου πενήντα σπίτια καταστράφηκαν εντελώς και «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

A strong earthquake rattled southern and central Mexico on Friday, sending people into the streets. The epicenter of the quake, with a preliminary magnitude of 6.5, was about 60 miles from Acapulco in the state of Guerrero. pic.twitter.com/YolLlrJNSJ — The Associated Press (@AP) January 2, 2026

Κάτοικοι της Σαν Μάρκος επέδειξαν σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου τις ρωγμές στα σπίτια τους και κομμάτια τοίχων που κατέρρευσαν. «Η Σαν Μάρκος χτυπήθηκε σκληρά, υπέστη μεγάλη καταστροφή», είπε μπροστά στο σπίτι του κάτοικος, ο Ροχέλιο Μορένο.

Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφτηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, που ήταν πάντως ασθενείς.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δίνουν στον πληθυσμό, με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί.

Ο δήμος του Μεξικού έχει επίσης τοποθετήσει μεγάφωνα σε στύλους του συστήματος φωτισμού των οδών, μέσω των οποίων μπορούν να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.

Το Μεξικό βρίσκεται πάνω από τη συμβολή πέντε τεκτονικών πλακών, κάτι που κάνει τη χώρα εξαιρετικά επιρρεπή σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ειδικά στην ακτογραμμή της στον Ειρηνικό, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα στην υφήλιο.