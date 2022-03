Ουκρανία: Το σύστημα ηλεκτροδότησης συνδέθηκε με το δίκτυο της ΕΕ - Αποσύνδεση από το ρωσικό

Συνδεδεμένο με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον το σύστημα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημειώνεται πως το μέτρο, με το οποίο χαλαρώνει τους δεσμούς της Ουκρανίας με τη ρωσική ενέργεια, είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2023. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε σήμερα, σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter λίγο μετά την ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο.

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!