Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε το λιμάνι της Οδησσού

Ρωσικός πύραυλος έπληξε το λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με το Reuters.

Η επίθεση έγινε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά Μέσα, ακούστηκε και σειρά από εκρήξεις στην πόλη του Ντνίπρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στην πόλη. Το ίδιο ισχύει και για την πόλη Πολτάβα.

🇷🇺 launched a missile attack on my native Odesa region. Infrastructure object.



There has been a power outage in Odesa for more than a day. Some houses have been without electricity for more than a day. People are looking around the city for a place to recharge their phones.