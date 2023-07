Ουκρανία: Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε υποδομές σιτηρών για 4η συνεχόμενη νύχτα

Νέες πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα σε λιμάνια και υποδομές σιτηρών στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία.

Το μπαράζ επιθέσεων σε τέτοιου τύπου υποδομές έρχεται μετά την αποχώρηση της Μόσχας από τη συμφωνία για τα σιτηρά, η οποία επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει τρόφιμα στο εξωτερικό.

«Δύο ρουκέτες έπληξαν αποθήκες σιτηρών στην Οδησσό», ανέφερε ο Όλεγκ Κίπερ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Οδησσού, σε ανακοίνωσή του το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο καταστράφηκαν 100 τόνοι μπιζέλια και 20 τόνοι κριθάρι.

The consequences of a night strike on an agricultural enterprise in the Odessa region. pic.twitter.com/HloeAzBDLw