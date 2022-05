Ουκρανία: «Περισσότεροι κατά χιλιάδες» από τον αρχικό απολογισμό οι νεκροί άμαχοι, λέει ο ΟΗΕ

Ο απολογισμός των νεκρών αμάχων στην Ουκρανία έχει αυξηθεί κατά χιλιάδες, δήλωσε η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Η Matilda Bogner σημείωσε πως οι νεκροί είναι χιλιάδες περισσότεροι από τους 3.381 που είχαν ανακοινωθεί. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του ΟΗΕ τα θύματα ανέρχονται σε 7.061, οι 3.381 εκ των οποίων έχουν πεθάνει και οι 3.680 έχουν τραυματιστεί.

«Εργαζόμαστε στον υπολογισμό, αλλά το μόνο που μπορώ να πω για τώρα είναι πως είναι χιλιάδες περισσότεροι από όσους έχουμε δώσει» εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

«Η πραγματική μαύρη τρύπα είναι η Μαριούπολη όπου κατέστη δύσκολο για εμάς να κάνουμε εκτιμήσεις και να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες» είπε.

«Κάθε νεκρός άμαχος είναι μία τραγωδία» κατέληξε η ίδια.

