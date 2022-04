Ουκρανία: Ρώσοι βομβάρδισαν σιδηροδρομικό σταθμό με αμάχους - 35 νεκροί και 100 τραυματίες

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτες που στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της χώρας, δύο πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ», ανέφεραν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι στην προηγούμενη ανακοίνωσή τους.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων σε σάκους για τη μεταφορά νεκρών. Ο ίδιος, βρισκόμενος νωρίτερα στο σημείο αυτό, είδε εκατοντάδες ανθρώπους που ήλπιζαν να βρουν ένα τρένο για να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την απειλή μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

