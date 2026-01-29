Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αναμένει η Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έγινε νωρίτερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.