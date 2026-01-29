ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αναμένει η Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα

Η Ρωσία φέρεται να υποσχέθηκε νωρίτερα ότι θα σταματήσει για λίγο τις επιθέσεις, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ

The LiFO team
The LiFO team
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΠΟΥΤΙΝ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έγινε νωρίτερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΑΡΙ ΣΤΑΙΛΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

Διεθνή / Χάρι Στάιλς: Απογοητευμένοι οι φαν με το κόστος των εισιτηρίων της περιοδείας - Το σχόλιο του Λίαμ Γκάλαχερ

Οι τιμές για το «Together, Together World Tour» που προκάλεσαν αντιδράσεις - «Με αυτές τις τιμές, περιμένω ο Χάρι Στάιλς να έρθει μέχρι τη θέση μου και να με φιλήσει»
THE LIFO TEAM
Τα επτά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / Τα επτά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Αν δεν επιτευχθεί τελευταία στιγμή συμφωνία με την Τεχεράνη και ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης, οι εξελίξεις μπορεί να είναι απρόβλεπτες για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο
THE LIFO TEAM
 
 