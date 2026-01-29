ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Πούτιν υποσχέθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο «για μια εβδομάδα»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρόταση έγινε από τον ίδιο

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε «προσωπικά» από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις «για μια εβδομάδα», λόγω του κρύου που επικρατεί.

Ο ίδιος, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «συμφώνησε να το πράξει».

Η συζήτηση Τραμπ και Πούτιν

«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και τις βασικές πόλεις για μια εβδομάδα και εκείνος συμφώνησε να το κάνει» είπε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος τον «εξαιρετικά κρύο καιρό» στην Ουκρανία.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: ‘Μην χάνεις τον καιρό σου με το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρεις αυτό’. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΑΡΙ ΣΤΑΙΛΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

Διεθνή / Χάρι Στάιλς: Απογοητευμένοι οι φαν με το κόστος των εισιτηρίων της περιοδείας - Το σχόλιο του Λίαμ Γκάλαχερ

Οι τιμές για το «Together, Together World Tour» που προκάλεσαν αντιδράσεις - «Με αυτές τις τιμές, περιμένω ο Χάρι Στάιλς να έρθει μέχρι τη θέση μου και να με φιλήσει»
THE LIFO TEAM
Τα επτά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / Τα επτά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Αν δεν επιτευχθεί τελευταία στιγμή συμφωνία με την Τεχεράνη και ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης, οι εξελίξεις μπορεί να είναι απρόβλεπτες για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο
THE LIFO TEAM
 
 