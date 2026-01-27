Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προτείνει διαπραγματεύσεις πριν από την Κυριακή

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα ήταν καλό εάν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Our delegation’s report following talks in the UAE with the American and Russian sides. This was the first format of a trilateral dialogue on ending the war in a long time. The meetings covered a range of important issues – primarily military, essential to bringing the war to an… pic.twitter.com/O7tDoaRs0c — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2026

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών (σ.σ. την Παρασκευή και Σάββατο) στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Reuters