Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προτείνει διαπραγματεύσεις πριν από την Κυριακή

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τους συμμάχους να συνεχίσουν να ασκούν πίεση προς τη Μόσχα

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα ήταν καλό εάν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών (σ.σ. την Παρασκευή και Σάββατο) στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Reuters

