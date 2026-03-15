CNN: Το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ιράν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ακόμη

Ο στρατός του Ισραήλ σχεδιάζει να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά του Ιράν για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, καθώς παραμένουν «χιλιάδες στόχοι», δήλωσε την Κυριακή στο CNN εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

«Έχουμε μπροστά μας χιλιάδες στόχους», ανέφερε ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Effie Defrin. «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα (Passover), περίπου σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε ακόμη πιο εκτεταμένα σχέδια για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πέρα από αυτό».

IDF: Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα επιδρομών στο δυτικό και κεντρικό Ιράν

Σύμφωνα με τις IDF, από την έναρξη της εκστρατείας στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα αεροπορικών επιδρομών στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, με στόχο την αποδόμηση υποδομών και την εξουδετέρωση στελεχών των μονάδων πυρός, άμυνας και παραγωγής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μέση Ανατολή: Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την πιο ενεργή συμμετοχή του στον πόλεμο

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ήδη πλήξει χιλιάδες στόχους από την έναρξη του πολέμου.

Ο Defrin δήλωσε στο CNN ότι οι IDF «δεν λειτουργούν με χρονόμετρο ή αυστηρό χρονοδιάγραμμα, αλλά με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο βασικός στόχος του Ισραήλ είναι να «αποδυναμώσει σοβαρά το ιρανικό καθεστώς».

Νωρίτερα ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες πως το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι του τελειώνουν τα πυρομαχικά αναχαίτισης. Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Semafor, αναφέρει ότι το αμυντικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς του Ισραήλ δέχεται μεγάλη πίεση από το Ιράν ενώ φέρεται να μπήκε στον πόλεμο με ήδη χαμηλά αποθέματα.

Σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ: Οι πολίτες καλούνται να σπεύσουν στα καταφύγια

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με τις αρχές της χώρας να καλούν τους πολίτες να σπεύσουν στα αντιαεροπορικά καταφύγια, καθώς εντοπίστηκε ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων. Το νέο «κύμα» αποτελεί την ένατη κατά σειρά επιχείρηση των τελευταίων ωρών από το Ιράν.

Κατά πληροφορίες, υπάρχουν ήδη 6 τραυματίες.

Ανταποκριτές από το Al Jazeera Arabic, μεταφέρουν ότι νωρίτερα, ένας πύραυλος έπληξε τις πόλεις Μπνέι Μπρακ και Ραμάτ Γκαν στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ.

Οι Times of Israel τέλος, ανέφερε, ότι η τελευταία ρουκέτα που εκτοξεύθηκε κατά του Ισραήλ «έπληξε μια κεντρική πόλη», ενώ «ένα βλήμα τύπου βόμβας διασποράς ή άλλα θραύσματα που έπεσαν προκάλεσαν ζημιές σε μια πολυκατοικία».



Με πληροφορίες από CNN