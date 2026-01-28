Τραμπ: «Συμβαίνουν καλά πράγματα στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν» στις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ο Τραμπ μίλησε με αισιόδοξο τόνο στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Αϊόβα.

Ρωσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων.

Τραμπ: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες Ουκρανοί

Στο ενδιάμεσο, ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε την Τρίτη ότι 710.000 νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και δεσμεύτηκε να καταβληθούν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης παρά τις εκτεταμένες ζημιές.

Ο Σμιχάλ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, έπειτα από μια συνεδρίαση για θέματα ενέργειας, δήλωσε ότι ειδικοί στην ενέργεια και οι αρχές εργάζονται για να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων διακοπών σε ένα σύστημα που έχει υποστεί ζημιές διαφορετικής κλίμακας ανά περιοχή.

«Κατανοούμε ότι το να ζεις στην αβεβαιότητα χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα είναι εξουθενωτικό», έγραψε ο Σμιχάλ, ο οποίος είναι επίσης πρώτος αντιπρόεδρος.