Μέση Ανατολή: Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την πιο ενεργή συμμετοχή του στον πόλεμο

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ αποκάλυψε ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης εξετάζουν όλες τις επιλογές που έχει Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ / Φωτ.: EPA/MORRIS MACMATZEN / POOL
Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο για πιο ενεργή συμμετοχή του στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την εξουδετέρωση ναρκών στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Μιλώντας σε εκπομπή του BBC, ο Μίλιμπαντ αποκάλυψε ότι οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία με τους συμμάχους της χώρας και εξετάζουν όλες τις επιλογές που έχει Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού. «Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε ξανά το στενό του Χορμούζ. Και έχουμε ήδη μιλήσει με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ σχετικά με αυτό», δήλωσε, τονίζοντας παράλληλα πως «υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης drone…».

Μέση Ανατολή: Η αποκάλυψη της Sunday Telegraph για τις επόμενες κινήσεις της Βρετανίας

Των δηλώσεών του προηγήθηκε η αποκάλυψη στη Sunday Telegraph, ότι η Βρετανία εξετάζει να στείλει χιλιάδες drones αναχαίτισης στον Περσικό Κόλπο για να ενισχύσει την αεράμυνα, την προστασία πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι τα drone θα χρησιμοποιηθούν για αναχαίτιση επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και πυραύλων στην περιοχή. Σημειώνεται δε πως το σχέδιο εντάσσεται στη στρατιωτική ενίσχυση των συμμάχων στη Μέση Ανατολή και στην προστασία της ναυσιπλοΐας. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα η βρετανική κυβέρνηση, σε αυτή τη φάση, μελετά το κόστος, το χρόνο υλοποίησης του σχεδίου καθώς και την μορφή συνεργασίας με άλλες χώρες, προτού ληφθεί η τελική απόφαση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
