Ουκρανία: Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου

Ο πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, Αντρίι Παρούμπι, έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο βουλευτής και πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Λβιβ, δυτικά της χώρας.

Οι αναφορές από την αστυνομία, επιβεβαιώνουν «περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ», κάνοντας λόγο μάλιστα, για «δημόσιο πρόσωπο και γνωστό πολιτικό» που έχασε τη ζωή του.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο» και δεσμεύτηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ίχορ Κλιμένκο, και ο γενικός εισαγγελέας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, μόλις με ενημέρωσαν για τις πρώτες γνωστές συνθήκες της τρομερής δολοφονίας στο Λβιβ. Ο Αντρίι Παρούμπι. πέθανε. Έχουν αναπτυχθεί όλα τα απαραίτητα μέσα για την έρευνα και την αναζήτηση του δολοφόνου» είπε ο Ζελένσκι.

Οι αρχές έλαβαν κλήση έκτακτης ανάγκης γύρω στο μεσημέρι μετά τους πυροβολισμούς στη νότια συνοικία Frankivskyi της πόλης Λβιβ, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Ο Παρούμπι πέθανε επί τόπου.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει πιθανούς υπόπτους ή πιθανό κίνητρο. Επικαλούμενος πηγές, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Suspilne μετέδωσε ότι ο ύποπτος δράστης ήταν ντυμένος ως κούριερ και οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο.



Με πληροφορίες από Kyivindependent, ΑΠΕ-ΜΠΕ