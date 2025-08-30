«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», λέει ο Μερτς

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», ακούστηκε να λέει ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς σήμερα, σε σχετική με το Ουκρανικό ζήτημα τοποθέτησή του πλάι στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι», είπε πιο αναλυτικά ο Μερτς από την Τουλόν. Για τον ίδιο, η διατήρηση αυτού του «συνασπισμού των προθύμων» αποτελεί είναι «προτεραιότητα» Γαλλίας και Γερμανίας.

Για τον Μερτς, οι περίπου 30 και κυρίως Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας που έχουν συγκροτηθεί υπό αυτή την ονομασία είναι «έτοιμοι, σε ευρεία συναίνεση, να βοηθήσουν την Ουκρανία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο».

Όπως τόνισε στην ίδια τοποθέτησή του στο γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο: «Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία».

Επιστρέφοντας από το ταξίδι στον Λευκό Οίκο, οι Ευρωπαίοι δήλωσαν, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός των δύο επόμενων εβδομάδων.

Παρόλα αυτά, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει προφανώς καμιά βούληση εκ μέρους του προέδρου Πούτιν να συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι», καθώς ο Πούτιν «έθεσε προϋποθέσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες».

Εάν ο Ρώσος ηγέτης δεν συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του μέχρι τη Δευτέρα -κάτι που αιτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ- «αυτό θα σημαίνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα συζητήσουμε ξανά την προσεχή εβδομάδα για πώς θα προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο Μερτς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

