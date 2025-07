Ουκρανία: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση, η πρώτη μετά τη ρωσική εισβολή - «Ο πατέρας μου δεν πέθανε γι’ αυτό»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε νομοσχέδιο που, σύμφωνα με τους επικριτές του, αποδυναμώνει την ανεξαρτησία των οργανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά στην Ουκρανία.

Η είδηση οδήγησε στο ξέσπασμα διαμαρτυριών σε πολλές πόλεις και διεθνή κατακραυγή.

Ο νέος νόμος δίνει στον Γενικό Εισαγγελέα τον έλεγχο του Εθνικού Γραφείου Κατά της Διαφθοράς (NABU) και της Ειδικής Εισαγγελίας Κατά της Διαφθοράς (SAP), με τους επικριτές να λένε ότι αυτό υπονομεύει την ανεξαρτησία τους.

Σε ομιλία του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι και οι δύο υπηρεσίες θα συνεχίσουν να «λειτουργούν», αλλά πρέπει να απαλλαγούν από τη «ρωσική επιρροή».

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο στη μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαμαρτυρία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στις πόλεις Λβιβ, Ντνίπρο και Οδησσό.

🇺🇦 #Ukraine: Thousands of protesters have defied wartime restrictions in central Kyiv, rallying against President Zelensky's decision to strip the country's independent anti-corruption agencies of their autonomy.



This marks the largest protest of wartime Ukraine, triggered by… pic.twitter.com/jm8vMZ14Yw — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 22, 2025

Ένα πλακάτ διαδηλωτή έγραφε: «Διαλέξαμε την Ευρώπη, όχι την απολυταρχία». Ένα άλλο έλεγε: «Ο πατέρας μου δεν πέθανε γι’ αυτό».

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, στενός σύμμαχος του Ζελένσκι, θα μπορεί πλέον να αναθέτει υποθέσεις διαφθοράς σε πιο «υπάκουους» ανακριτές ή ακόμα και να τις κλείνει.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι άσκησε κριτική στην αποτελεσματικότητα της αντι-διαφθοράς, λέγοντας ότι πολλές υποθέσεις «μένουν σε εκκρεμότητα». «Δεν υπάρχει λογική εξήγηση για το γιατί ποινικές διαδικασίες δισεκατομμυρίων παραμένουν ‘παγωμένες’ επί χρόνια», είπε. Πρόσθεσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα διασφαλίσει «την αναπόφευκτη τιμωρία» για όσους παραβιάζουν τον νόμο.

A protest against authorities' decision earlier today to kill Ukraine's anti-corruption infrastructure. First mass protest in Ukraine since full-scale Russian invasion. Video by @ukrpravda_news pic.twitter.com/bQDSNZtTlB — Hlib Vyshlinsky (@hlib) July 22, 2025

Anti-Zelensky protests in Ukraine.



Where are your BBC and CNN, when you need them most? pic.twitter.com/OzW5hNvgPg — Russian Market (@runews) July 22, 2025

Για τους επικριτές της νομοθεσίας, αυτό έρχεται σε αντίθεση με περισσότερα από δέκα χρόνια προσπαθειών για δημοκρατία και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η ουκρανική κυβέρνηση επικαλείται ρωσική επιρροή ως λόγο για τον περιορισμό των εξουσιών του NABU.

Την ημέρα πριν περάσει ο αμφιλεγόμενος νόμος, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα προχώρησαν σε έρευνες και συλλήψεις ατόμων που κατηγορούνται ως Ρώσοι κατάσκοποι εντός του NABU.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Το ανεξάρτητο ουκρανικό σύστημα κατά της διαφθοράς ιδρύθηκε πριν από δέκα χρόνια, ύστερα από απαίτηση και υπό την εποπτεία των Δυτικών συμμάχων.

In the capital of Ukraine, Kyiv, people are gathering on the streets to protest against the bill that would effectively eliminate the independence of the anti-corruption organizations.



One of the girls is seen holding a sign that says: "destroy Russia, not democracy."



media via… pic.twitter.com/cbFxxbSmmv — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) July 22, 2025

Αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την παροχή οικονομικής βοήθειας και για την ενίσχυση των σχέσεων με την Ουκρανία, καθώς η χώρα είχε δηλώσει τη φιλοδημοκρατική της πορεία εν μέσω της αρχικής ρωσικής εισβολής του 2014.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις πρόσφατες ενέργειες της Ουκρανίας όσον αφορά τα θεσμικά της όργανα κατά της διαφθοράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γκιγιόμ Μερσιέ.

«Η ΕΕ παρέχει σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια στην Ουκρανία, υπό τον όρο της προόδου σε θέματα διαφάνειας, μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης και δημοκρατικής διακυβέρνησης».

Η εξάλειψη της διαφθοράς είναι επίσης βασική απαίτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα, ο οποίος παραιτήθηκε πέρυσι από Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε την ημέρα «κακή για την Ουκρανία» και είπε πως ο Ζελένσκι είχε μια επιλογή - να σταθεί στο πλευρό του λαού ή όχι.

Οι πρέσβεις των χωρών του G7 εξέφρασαν την επιθυμία να συζητήσουν την πίεση προς το NABU και το SAP με την ηγεσία της Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι εξαιρετικά απρόθυμοι να αποσύρουν τη βοήθεια και τη συνεργασία, ιδίως σε μια περίοδο που οι ουκρανικές δυνάμεις δυσκολεύονται στο μέτωπο.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προτείνει για πρωθυπουργό την 39χρονη Γιούλια Σβιριντένκο