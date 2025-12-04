«Μαμντάνι», «Λούβρο» και άλλοι γλωσσοδέτες: Τι δυσκόλεψε τους Αμερικανούς φέτος

Οι δυσκολίες των Αμερικανών με την προφορά ξένων ονομάτων έγιναν για μία ακόμη χρονιά αντικείμενο καταγραφής.

Η εφαρμογή εκμάθησης ξένων γλωσσών Babbel, σε συνεργασία με την εταιρεία υποτιτλισμού The Captioning Group, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις λέξεις που «σκόνταψαν» περισσότερο τα τηλεοπτικά στούντιο, οι πολιτικοί και οι δημόσιες προσωπικότητες στις ΗΠΑ το 2025.

Η λίστα αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και τα θέματα που κυριάρχησαν στη δημόσια συζήτηση, από την εκλογή του Ζόραν Μαντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης μέχρι την υπόθεση της κλοπής των γαλλικών κοσμημάτων από το Λούβρο.

Το όνομα του Μαμντάνι, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ο πρώτος με καταγωγή από την Αφρική και τη Νότια Ασία, προφερόταν συχνά λανθασμένα, με πιο συνηθισμένη την αντιστροφή των συμφώνων στο επώνυμό του. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν τον ενοχλούν οι καλοπροαίρετες προσπάθειες, αλλά έχει επισημάνει πως κάποιες φορές η παραποίηση γίνεται σκοπίμως. Σε τηλεμαχία είχε διορθώσει τον Άντριου Κουόμο λέγοντας: «Το όνομα είναι Mamdani — M-A-M-D-A-N-I».

I'm proud I don't have Andrew Cuomo's record of corruption, scandal and disgrace.



And the name is M-A-M-D-A-N-I. pic.twitter.com/UTDGOF0bCq — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 12, 2025

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το Λούβρο, μετά την κλοπή βασιλικών κοσμημάτων τον Οκτώβριο, με την προφορά του ονόματος του μουσείου να μπερδεύει πολλούς Αμερικανούς. Σύμφωνα με τη Babbel, αποδίδεται ως Λουβρ με πολύ απαλή κατάληξη, ή στα αγγλικά LOOV-ruh, κάτι που συχνά δυσκολεύει όσους δεν έχουν ξενική προφορά.

Περίοπτη θέση στη λίστα είχαν και άλλοι «γλωσσοδέτες» της χρονιάς:

Acetaminophen , η δραστική ουσία του Tylenol, η οποία εξακολουθεί να δυσκολεύει ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ

, η δραστική ουσία του Tylenol, η οποία εξακολουθεί να δυσκολεύει ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ Alex Murdaugh , ο δικηγόρος από τη Νότια Καρολίνα που καταδικάστηκε για τις δολοφονίες της συζύγου και του γιου του. H υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο όταν έγινε σειρά του Hulu.

, ο δικηγόρος από τη Νότια Καρολίνα που καταδικάστηκε για τις δολοφονίες της συζύγου και του γιου του. H υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο όταν έγινε σειρά του Hulu. Mounjaro, ένα από τα φάρμακα που πρωταγωνίστησαν στο κύμα σκευασμάτων κατά της παχυσαρκίας, γνώρισε επίσης πολλές «εκδοχές» προφοράς.

Πολλές λέξεις της αμερικανικής λίστας εμφανίστηκαν και στη βρετανική, την οποία συνέταξαν η Babbel και το Βρετανικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Υποτιτλισμού. Ανάμεσά τους το Mounjaro και το Louvre, αλλά και το όνομα της καταιγίδας Éowyn που έπληξε τμήματα της Ιρλανδίας και της Σκωτίας στις αρχές του έτους.

Οι επαγγελματίες υποτιτλιστές σημειώνουν μέσα στη χρονιά όρους που δυσκολεύουν τους παρουσιαστές ή που εμφανίζονται αιφνιδιαστικά στην επικαιρότητα, ώστε να διαμορφώσουν τη λίστα στο τέλος της.

Το πιο απρόσμενο παράδειγμα της χρονιάς ήρθε από τον Ντένζελ Ουάσιγκτον, ο οποίος σε τηλεοπτική συνέντευξη εξήγησε ότι το πραγματικό όνομα του πατέρα του —και δικό του— προφέρεται Ντένζαλ. Όπως είπε, η προφορά άλλαξε επειδή το όνομα προκαλούσε σύγχυση και τελικά επικράτησε η εκδοχή Ντενζέλ.

Με πληροφορίες από Associated Press