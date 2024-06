Ουκρανία και Ιαπωνία υπέγραψαν 10ετή συμφωνία για θέματα ασφάλειας

Η Ουκρανία και η Ιαπωνία υπέγραψαν σήμερα 10ετή συμφωνία για θέματα ασφαλείας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το 2024, η Ιαπωνία θα παράσχει στην Ουκρανία 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα συνεχίσει να μας στηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετούς διάρκειας της συμφωνίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Όπως πρόσθεσε, «η συμφωνία προβλέπει βοήθεια σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, ανθρωπιστική βοήθεια, τεχνική και οικονομική συνεργασία, καθώς και κοινές προσπάθειες για Συμφωνία Ειρήνης. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει κυρώσεις κατά του επιτιθέμενου και προσπάθειες να αυτός να λογοδοτήσει. Εκτιμούμε επίσης πολύ ότι η Ιαπωνία θα συνεργαστεί με την Ουκρανία για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψή της».

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida @kishida230 and I have just signed a security agreement between Ukraine and Japan. A unique document with one of the world’s most economically and technologically advanced countries. 🇺🇦🇯🇵



In 2024, Japan will provide Ukraine with $4.5 billion…