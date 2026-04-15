ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει να αναστείλει τα κρατικά ΜΜΕ - Τα χαρακτήρισε «μηχανή προπαγάνδας»

Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός κατηγόρησε τη ΜΜΕ για διάδοση φόβου και ψεμάτων

ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, δεσμεύτηκε να αναστείλει την ειδησεογραφική κάλυψη των κρατικών μέσων ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα ως «μηχανή προπαγάνδας», όταν η κυβέρνησή του αναλάβει τα καθήκοντά της γύρω στα μέσα Μαΐου.

Ο Μαγιάρ, η συντριπτική εκλογική νίκη του οποίου την Κυριακή έθεσε τέλος στα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, παρουσίασε λεπτομερώς τα σχέδιά του για την αναστολή αυτή, κατά τη διάρκεια δύο τεταμένων συνεντεύξεων που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο και την κρατική τηλεόραση την Τετάρτη.

Οι εμφανίσεις αυτές σηματοδότησαν την πρώτη του πρόσκληση να συμμετάσχει στα κρατικά μέσα ενημέρωσης σε 18 μήνες, είπε ο Μαγιάρ, σε έντονη αντίθεση με τις τακτικές εμφανίσεις του Όρμπαν.

Κατά των δημόσιων μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας ο Πέτερ Μαγιάρ

Ο νέος ηγέτης χρησιμοποίησε τις συνεντεύξεις για να αντιμετωπίσει τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κάλυψή τους, κατηγορώντας τα ότι διαδίδουν φόβο και ψέματα και συγκρίνοντας την κάλυψή τους με την προπαγάνδα της Βόρειας Κορέας και της Γερμανίας της ναζιστικής εποχής. «Κάθε Ούγγρος αξίζει ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ στο κρατικό ραδιόφωνο Kossuth.

Είπε ότι η κυβέρνησή του θα ψηφίσει έναν νέο νόμο για τον Τύπο και θα δημιουργήσει μια αρχή μέσων ενημέρωσης με στόχο να επιτρέψει στα κρατικά μέσα ενημέρωσης «να κάνουν πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνουν».

Η κρατική αρχή μέσων ενημέρωσης αντέδρασε στις ισχυρισμούς του Μαγιάρ ότι αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, λέγοντας ότι είχε απευθύνει πολλές προσκλήσεις στον Μαγιάρ και στο κόμμα του.

Η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία, όπου οι υποστηρικτές του κόμματος Fidesz του Όρμπαν ελέγχουν περίπου το 80% των μέσων ενημέρωσης της χώρας, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό ως φωνητικό όργανο της κυβέρνησης Όρμπαν.

Ο Μαγιάρ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις συνεντεύξεις: «Μόλις γίναμε μάρτυρες των τελευταίων ημερών μιας προπαγανδιστικής μηχανής. Μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης Tisza, θα αναστείλουμε τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες των «δημόσιων» μέσων ενημέρωσης έως ότου αποκατασταθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους».

Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης το αίτημά του προς τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, υποστηρικτή του Όρμπαν, να παραιτηθεί κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των δύο την Τετάρτη. «Του επανέλαβα ότι, στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού, δεν είναι άξιος να ενσαρκώνει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, ανίκανος να διασφαλίσει τον σεβασμό του νόμου», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ο Σούλιοκ συμφώνησε να «εξετάσει» τα επιχειρήματά του. «Είπα στον πρόεδρο… ότι ο ουγγρικός λαός ψήφισε για αλλαγή καθεστώτος».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / POLITICO: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει «μεγάλη συμφωνία» για επαναφορά των σχέσεων Ουγγαρίας-ΕΕ

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα ώστε να αποκαταστήσει την πρόσβαση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιήσει μια σειρά από απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

KATY PERRY RUBY ROSE ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διεθνή / Katy Perry: Η αστυνομία ερευνά τις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική κακοποίηση σε νυχτερινό μαγαζί

Εκπρόσωπος της Perry αρνείται τις κατηγορίες, τις οποίες δημοσίευσε η Rose στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνα και απερίσκεπτα ψέματα»
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τζέι Ντι Βανς: «Ο Πάπας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας»

Ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, άσκησε κριτική στον ποντίφικα για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στη «σωστή» θεολογική προσέγγιση
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ προκαλεί καθυστερήσεις έως και τριών ωρών

«Η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες και ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Παρότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θεωρείται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην περιοχή μέσω των συμμάχων της στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι
THE LIFO TEAM
 
 