POLITICO: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει «μεγάλη συμφωνία» για επαναφορά των σχέσεων Ουγγαρίας-ΕΕ

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις Βρυξέλλες, καθώς η χώρα επιχειρεί να επαναφέρει τις σχέσεις της με την ΕΕ μετά από χρόνια έντασης.

Παρότι ο Πέτερ Μαγιάρ δεν έχει ακόμη αναλάβει επίσημα την πρωθυπουργία, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την αποκατάσταση της συνεργασίας.

Τα «παγωμένα» κονδύλια και οι βασικοί στόχοι του Πέτερ Μαγιάρ

Κεντρική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι η αποδέσμευση περίπου 18 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαν «παγώσει» λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου, καθώς και η πρόσβαση σε επιπλέον χρηματοδοτήσεις για άμυνα.

Παράλληλα, η Ουγγαρία επιδιώκει να σταματήσει και τα πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί για παραβιάσεις της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δεν είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν χωρίς σαφείς δεσμεύσεις.

Η ΕΕ ζητά από τη Βουδαπέστη μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία των ΜΜΕ και την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία, πριν προχωρήσει στην αποδέσμευση των χρημάτων.





Οι απαιτήσεις της ΕΕ από τον Πέτερ Μαγιάρ και το «ουκρανικό ζήτημα»

Πέρα από τα οικονομικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει και σημαντικές πολιτικές προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών είναι η άρση του ουγγρικού βέτο σε μεγάλο ευρωπαϊκό πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία, η στήριξη νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά και η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο.

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει δείξει διάθεση συμβιβασμού, δηλώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει προηγούμενες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και θα επιδιώξει πιο συναινετική στάση, αν και παραμένουν διαφωνίες σε ζητήματα όπως η ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Η νέα ηγεσία της Ουγγαρίας κινείται υπό πίεση χρόνου, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθούν κονδύλια αν δεν προχωρήσουν γρήγορα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Για τον λόγο αυτό, ο Πέτερ Μαγιάρ επιδιώκει άμεση εφαρμογή αλλαγών στο κράτος δικαίου και στη διαφάνεια του πολιτικού συστήματος.

Η ισχυρή κοινοβουλευτική του πλειοψηφία θεωρείται κρίσιμη, καθώς του επιτρέπει να περάσει γρήγορα μεταρρυθμίσεις χωρίς πολιτικά εμπόδια, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετώπισαν εσωτερικές αντιστάσεις.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η νέα κυβέρνηση επιδιώκει στενότερη συνεργασία με χώρες όπως η Πολωνία και η Γερμανία, ενώ δηλώνει πρόθεση να κρατήσει αποστάσεις από τη Μόσχα. Παράλληλα, διατηρεί μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, προκρίνοντας μια διαδικασία «με βάση την πρόοδο».

Οι Βρυξέλλες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι η εκταμίευση των κονδυλίων θα γίνει μόνο εφόσον εφαρμοστούν στην πράξη οι μεταρρυθμίσεις. Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα δείξει αν η νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας μπορεί πράγματι να αλλάξει την πορεία που ακολουθούσε η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται καθοριστική, με τη σχέση Βουδαπέστης-Βρυξελλών να δοκιμάζεται σε πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο.