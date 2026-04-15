Πέτερ Μάγιαρ: Ζητά από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας να παραιτηθεί

Ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί

Κατά την πρώτη τους συνάντηση, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές και την πτώση του Βίκτορ Όρμπαν, ο Μάγιαρ είπε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το προεδρικό μέγαρο:

«Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (...)».

Όπως τόνισε, εάν ο Σούλιοκ δεν αποχωρήσει, η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το ουγγρικό σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν».

Πέτερ Μάγιαρ: Η απάντηση Σούλιοκ

Ο Τάμας Σούλιοκ απάντησε, ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και πως κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να γίνει το νωρίτερον στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου, εξήγησε ο Πίτερ Μαγιάρ αποχωρώντας από το προεδρικό μέγαρο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

