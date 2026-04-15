Πέτερ Μάγιαρ: Ζητά από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας να παραιτηθεί

Εάν ο Σούλιοκ δεν αποχωρήσει, η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Ο Πέτερ Μάγιαρ ζητά από τον πρόεδρο της Ουγγαρία να παραιτηθεί / Φωτ.: EPA
Ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί

Κατά την πρώτη τους συνάντηση, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές και την πτώση του Βίκτορ Όρμπαν, ο Μάγιαρ είπε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το προεδρικό μέγαρο:

«Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (...)».

Όπως τόνισε, εάν ο Σούλιοκ δεν αποχωρήσει, η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το ουγγρικό σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν».

Πέτερ Μάγιαρ: Η απάντηση Σούλιοκ

Ο Τάμας Σούλιοκ απάντησε, ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και πως κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να γίνει το νωρίτερον στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου, εξήγησε ο Πίτερ Μαγιάρ αποχωρώντας από το προεδρικό μέγαρο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / POLITICO: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει «μεγάλη συμφωνία» για επαναφορά των σχέσεων Ουγγαρίας-ΕΕ

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα ώστε να αποκαταστήσει την πρόσβαση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιήσει μια σειρά από απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ
THE LIFO TEAM

ΚΑΡΟΛΟΣ ΗΠΑ ΟΜΙΛΙΑ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική κίνηση που ετοιμάζει ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εν μέσω του έντονου κλίματος ανάμεσα σε Τραμπ και Στάρμερ, και αυξανόμενων επικρίσεων προς τον μονάρχη για την εμπλοκή της οικογένειάς του στην υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
BBC ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ

Διεθνή / BBC: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους στον Έβρο

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου επικαλείται μαρτυρίες μεταναστών, πρώην μισθοφόρων, αστυνομικές πηγές και έγγραφα - Καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση, μέχρι και απειλές για βιασμό - Η απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Αυστραλία: Η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας πρέπει να μοιραστεί μέρος της περιουσίας της

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου, η Τζίνα Ράινχαρτ καλείται να αποχωριστεί σεβαστό μέρος της περιουσίας της, λόγω πολύχρονης διαμάχης σχετικά με την επιχειρηματική της αυτοκρατορία στον τομέα της εξόρυξης
THE LIFO TEAM
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ DEEPFAKE ΔΙΚΗ

Διεθνή / Αυστραλία: 19χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία deepfake πορνό σε μια ιστορική υπόθεση

Είναι το πρώτο άτομο που διώκεται βάσει νέου νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την αλλοίωση σεξουαλικών εικόνων και προβλέπει ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης
THE LIFO TEAM
«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Διεθνή / «Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ένα επικίνδυνο διπλωματικό ναρκοπέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
THE LIFO TEAM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία λόγω Ιράν» - Νεκρό 8χρονο παιδί και 14 τραυματίες στο Τσερκάσι

«Εάν οι ΗΠΑ δεν ασκήσουν πίεση στον Πούτιν και περιοριστούν σε έναν ήπιο διάλογο, τότε εκείνος δεν θα έχει λόγο να φοβάται», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος - Συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Διεθνή / Πολωνία: Βουλευτής της ακροδεξιάς επιδεικνύει ισραηλινή σημαία με σβάστικα στο κοινοβούλιο

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας... είναι το νέο Τρίτο Ράιχ και η σημαία του θα έπρεπε να μοιάζει ακριβώς έτσι», δήλωσε ο Πολωνός βουλευτής, πριν εμφανίσει τη μεταποιημένη σημαία
THE LIFO TEAM
 
 