Ουγγαρία: Η Ευρώπη μπορεί να «κόψει» τα κονδύλια λόγω αδιαφάνειας στα δημόσια έργα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ειδοποίηση προς την Ουγγαρία ενεργοποιώντας επισήμως την διαδικασία αιρεσιμότητας.

Η αιρεσιμότητα συνδέει την εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων με την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τις Αξίες και την Διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα.

Η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή χορήγησης ευρωπαϊκών πόρων ή στον περιορισμό τους, λόγω των ανησυχιών που προκαλεί στην περίπτωση της Ουγγαρίας η αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις έργου.

Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, Γιοχάνες Χαν επιφορτίσθηκε με την αποστολή της γραπτής ειδοποίησης στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης για πρώτη φορά του μηχανισμού που συνδέει την χορήγηση ευρωπαϊκών πόρων με την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου, δήλωσε από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Today the @EU_Commission has issued its first notification under the general conditionality regulation.#Hungary is now invited to reply to the #EC’s concerns.



In our duty to protect the #EUbudget, the @EU_Commission continues to screen all Member States under this instrument.