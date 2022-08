Ουάσινγκτον: Σε κρίσιμη κατάσταση τέσσερα άτομα που χτυπήθηκαν από κεραυνό κοντά στον Λευκό Οίκο

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χτυπήθηκαν από κεραυνό, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο γυναίκες και οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο πάρκο Λαφαγιέτ στην Ουάσινγκτον, όταν ξέσπασε άγρια καταιγίδα.

Ο κεραυνός χτύπησε τους τέσσερις ανθρώπους το απόγευμα της Πέμπτης, κοντά σε δέντρο, δίπλα στο φράχτη που περιβάλλει τον Λευκό Οίκο.

Lightning strikes RIGHT in front of the White House pic.twitter.com/Kg6YJWnCNu