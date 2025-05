Ουάσινγκτον: Οι κατηγορίες σε βάρος του δράστη και όσα είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του

Ο Elias Rodriguez, ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας δύο Ισραηλινών στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού και του φόνου ξένων αξιωματούχων.

Τα θύματά του, ο Γιαρόν Λισχίνσκι και η Σάρα Μίλγκριμ, εργάζονταν στην ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ. Και οι δυο τους φέρονται να δέχτηκαν θανάσιμους πυροβολισμούς από τον Rodriguez, όταν εκείνος εισέβαλε στην πρεσβεία το βράδυ της Τετάρτης.

Ο 30χρονος Rodriguez κατηγορείται επιπλέον για πρόκληση θανάτου με πυροβόλο όπλο και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος.

Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η υπηρεσιακή ομοσπονδιακή εισαγγελέας των ΗΠΑ, Jeanine Pirro, προειδοποίησε ότι οι παραπάνω κατηγορίες είναι μόνο η αρχή και ότι οι εισαγγελείς της εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία για άλλα εγκλήματα.

«Πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα, και αυτά τα εγκλήματα δεν θα γίνουν ανεκτά ούτε από εμένα ούτε από αυτό το γραφείο», τόνισε η ίδια. «Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε την υπόθεση ως έγκλημα μίσους και τρομοκρατική ενέργεια και θα προσθέσουμε επιπλέον κατηγορίες εφόσον το επιβάλλουν τα στοιχεία», πρόσθεσε.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 9:08 το βράδυ (τοπική ώρα) την Τετάρτη, καθώς οι δύο υπάλληλοι αποχωρούσαν από εκδήλωση που διοργάνωσε η φιλοϊσραηλινή Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (American Jewish Committee) στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσιγκτον. Και οι δύο ανακηρύχθηκαν νεκροί επί τόπου.

Στελέχη της ισραηλινής πρεσβείας ανέφεραν ότι το νεαρό ζευγάρι επρόκειτο να αρραβωνιαστεί τις επόμενες ημέρες.

Η αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Pamela Smith, δήλωσε ότι ο ύποπτος φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!» μετά τους πυροβολισμούς. Ο Rodriguez, που κατάγεται από το Σικάγο, φαίνεται ότι παραδόθηκε ο ίδιος στις αρχές και συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση.

Σε ένορκη κατάθεση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) αναφέρεται ότι ο Rodriguez είπε στην αστυνομία: «Το έκανα για την Παλαιστίνη. Το έκανα για τη Γάζα».

Η στιγμή της σύλληψης του Elias Rodriguez:

Η επίθεση, που έχει προκαλέσει εκτεταμένη καταδίκη, έρχεται τη στιγμή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη παγκόσμια αγανάκτηση για τον πόλεμο στη Γάζα, όπου ο αποκλεισμός έχει αφήσει εκατομμύρια Παλαιστίνιους χωρίς τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Μετά τη σύλληψή του, ο Rodriguez φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη», σύμφωνα με την Smith, επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

Ο Rodriguez υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου πέταξε το όπλο, το οποίο και ανακτήθηκε από τους ερευνητές, δήλωσε η Smith. Αμέσως μετά τον πυροβολισμό, ο 30χρονος φέρεται να έτρεξε μέσα στο κτίριο και ζήτησε από κάποιον να καλέσει την αστυνομία.

Μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι ο Rodriguez κρατούσε και κουνούσε μια κόκκινη κεφίγια.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ήταν μέλος του Κόμματος για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση (Party for Socialism and Liberation), και είχε φωτογραφηθεί το 2017 σε διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του τότε δημάρχου του Σικάγου, Ραμ Εμανουέλ, ως μέρος της ομάδας. Ωστόσο, το κόμμα δήλωσε ότι ο Rodriguez δεν ήταν μέλος και ότι η σύνδεσή του περιορίστηκε σε μια σύντομη εμπλοκή με ένα από τα τοπικά παραρτήματα, η οποία έληξε το 2017.

«Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια σύνδεσης του PSL με το περιστατικό πυροβολισμού στην Ουάσινγκτον. Ο Elias Rodriguez δεν είναι μέλος του PSL», έγραψε το κόμμα στην πλατφόρμα X.

We reject any attempt to associate the PSL with the DC shooting. Elias Rodriguez is not a member of the PSL. He had a brief association with one branch of the PSL that ended in 2017. We know of no contact with him in over 7 years. We have nothing to do with this shooting and do…