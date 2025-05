Δολοφονία Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον: Το προφίλ του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στην επίθεση

Η Σάρα Μίλγκριμ και ο Γιαρόν Λισχίνσκι εργάζονταν στην ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον και σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από το Εβραϊκό μουσείο της πόλης, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον τους και φώναξε «ελευθερία στην Παλαιστίνη» κατά τη σύλληψή του.

Τα δύο θύματα ήταν ζευγάρι και, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, ετοιμάζονταν να αρραβωνιαστούν. Μάλιστα, ο Λισχίνσκι φέρεται να είχε ήδη αγοράσει δαχτυλίδι και σχεδίαζε να κάνει πρόταση γάμου στη Μίλγκριμ τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ιερουσαλήμ.

Οι δυο τους είχαν βρεθεί στο μουσείο με αφορμή μία εκδήλωση για νέους διπλωμάτες, αφιερωμένη στη διαπολιτισμική σύνδεση και την εβραϊκή κληρονομιά. Έπεσαν νεκροί από τα πυρά του 30χρονου Elias Rodrigez κατά την αποχώρησή τους.

Ο Γιαρόν Λισχίνσκι εργαζόταν ως βοηθός έρευνας στο πολιτικό τμήμα της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον. Είχε μετακομίσει στην Αμερική το 2022, ήταν χριστιανός στο θρήσκευμα και «αληθινός φίλος του Ισραήλ», όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ.

Είχε γεννηθεί στη Γερμανία και είχε μεγαλώσει εν μέρει στη Βαυαρία, πριν μετακομίσει στο Ισραήλ στα 16 του. Ο ίδιος έλεγε ότι θεωρεί τόσο την Ιερουσαλήμ όσο και τη Νυρεμβέργη πατρίδα του.

The two diplomats murdered in Washington DC were both Messianic Jews (Christians) who were planning to get married.



Yaron Lischinsky and Sarah Milgrim.

May their memory be eternal. pic.twitter.com/d72nOKM84t