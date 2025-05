Ουάσινγκτον: Το προφίλ του 30χρονου δράστη της δολοφονίας των δύο Ισραηλινών διπλωματών

Ο ύποπτος για τη δολοφονία δύο μελών του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ ταυτοποιήθηκε ως ένας 30χρονος άνδρας από το Σικάγο, ονόματι Elias Rodriguez.

Ο Rodriguez φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής τον Yaron Lischinsky και τη Sarah Milgram καθώς οι δυο τους έφευγαν από μια εκδήλωση στο μουσείο το βράδυ της Τετάρτης.

Μετά τη σύλληψή του, ο Rodriguez φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη», σύμφωνα με την Smith, επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

Ο Rodriguez υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου πέταξε το όπλο, το οποίο και ανακτήθηκε από τους ερευνητές, δήλωσε η Smith. Αμέσως μετά τον πυροβολισμό, ο 30χρονος φέρεται να έτρεξε μέσα στο κτίριο και ζήτησε από κάποιον να καλέσει την αστυνομία.

Μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι ο Rodriguez κρατούσε και κουνούσε μια κόκκινη κεφίγια.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ήταν μέλος του Κόμματος για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση (Party for Socialism and Liberation), και είχε φωτογραφηθεί το 2017 σε διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του τότε δημάρχου του Σικάγου, Ραμ Εμανουέλ, ως μέρος της ομάδας. Ωστόσο, το κόμμα δήλωσε ότι ο Rodriguez δεν ήταν μέλος και ότι η σύνδεσή του περιορίστηκε σε μια σύντομη εμπλοκή με ένα από τα τοπικά παραρτήματα, η οποία έληξε το 2017.

«Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια σύνδεσης του PSL με το περιστατικό πυροβολισμού στην Ουάσινγκτον. Ο Elias Rodriguez δεν είναι μέλος του PSL», έγραψε το κόμμα στην πλατφόρμα X.



