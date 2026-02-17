Ουάσινγκτον: Η αστυνομία συνέλαβε ένοπλο έξω από το Καπιτώλιο

Στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη (17/02), ένας νεαρός εντοπίστηκε οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο να κατευθύνεται προς το Καπιτώλιο.

Αστυνομικοί του Καπιτωλίου είδαν τον ένοπλο έβγαλαν τα όπλα τους, διατάζοντας τον νεαρό να ρίξει το δικό του. Ο τελευταίος υπάκουσε και αφού τον αφόπλισαν, τον συνέλαβαν.

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, Μάικλ Σάλιβαν, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύλληψη, δήλωσε ότι ο άγνωστος άνδρας πάρκαρε ένα SUV κοντά στο Καπιτώλιο, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε «αρκετές εκατοντάδες μέτρα» προς το κτήριο, όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και του έδωσαν εντολή να πέσει στο έδαφος.

Ο ένοπλος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και γάντια και είχε στο όχημά του στρατιωτικό κράνος τύπου Kevlar και αντιασφυξιογόνο μάσκα.

Το κυνηγετικό όπλο ήταν γεμάτο και είχε επιπλέον σφαίρες πάνω του, είπε ο Σάλιβαν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, το κίνητρο του συλληφθέντα ερευνάται, συμπεριλαμβανομένου του αν ο στόχος ήταν μέλη του Κογκρέσου.

At this time, there does not appear to be any other suspects or ongoing threat. Out of an abundance of caution, please continue to stay away from the area while we investigate and collect evidence. Again, at this time, one person is in custody. — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) February 17, 2026

Ο Σάλιβαν είπε ότι το τμήμα διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από το συμβάν, αλλά ζήτησε από τους πολίτες να προσκομίσουν τυχόν βίντεο που μπορεί να έχουν από το περιστατικό.

Ο Σάλιβαν δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συλληφθέντα. Δήλωσε επίσης ότι το όχημα δεν ήταν καταχωρημένο στο όνομα του υπόπτου, ο οποίος έχει πολλές διευθύνσεις.

U.S. @CapitolPolice on incident today: "A gentleman parked...he exited the vehicle with a shotgun and began running up towards the Capitol...Capitol police officers observed this individual, challenged him and ordered him to drop the weapon and get on ground which he did comply… pic.twitter.com/7EhRK1hTmL — CSPAN (@cspan) February 17, 2026

Οι Aρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία και προειδοποίησαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο άνδρας έδρασε μόνος του και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

