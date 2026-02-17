ΔΙΕΘΝΗ
Ουάσινγκτον: Η αστυνομία συνέλαβε ένοπλο έξω από το Καπιτώλιο

Ο άνδρας φέρεται να έδρασε μόνος του

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη (17/02), ένας νεαρός εντοπίστηκε οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο να κατευθύνεται προς το Καπιτώλιο.

Αστυνομικοί του Καπιτωλίου είδαν τον ένοπλο έβγαλαν τα όπλα τους, διατάζοντας τον νεαρό να ρίξει το δικό του. Ο τελευταίος υπάκουσε και αφού τον αφόπλισαν, τον συνέλαβαν.

Ένοπλος στο Καπιτώλιο

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, Μάικλ Σάλιβαν, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύλληψη, δήλωσε ότι ο άγνωστος άνδρας πάρκαρε ένα SUV κοντά στο Καπιτώλιο, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε «αρκετές εκατοντάδες μέτρα» προς το κτήριο, όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και του έδωσαν εντολή να πέσει στο έδαφος.

Ο ένοπλος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και γάντια και είχε στο όχημά του στρατιωτικό κράνος τύπου Kevlar και αντιασφυξιογόνο μάσκα.

Το κυνηγετικό όπλο ήταν γεμάτο και είχε επιπλέον σφαίρες πάνω του, είπε ο Σάλιβαν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, το κίνητρο του συλληφθέντα ερευνάται, συμπεριλαμβανομένου του αν ο στόχος ήταν μέλη του Κογκρέσου.

Ο Σάλιβαν είπε ότι το τμήμα διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από το συμβάν, αλλά ζήτησε από τους πολίτες να προσκομίσουν τυχόν βίντεο που μπορεί να έχουν από το περιστατικό.

Ο Σάλιβαν δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συλληφθέντα. Δήλωσε επίσης ότι το όχημα δεν ήταν καταχωρημένο στο όνομα του υπόπτου, ο οποίος έχει πολλές διευθύνσεις.

Οι Aρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία και προειδοποίησαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο άνδρας έδρασε μόνος του και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

