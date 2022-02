Ο Έλον Μασκ συνέκρινε τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό με τον Αδόλφο Χίτλερ, με μια ανάρτηση που φάνηκε να υποστηρίζει τους οδηγούς φορτηγών οι οποίοι διαμαρτύρονται κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο δισεκατομμυριούχος έκανε την ανάρτηση λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (ώρα Καλιφόρνιας) και την είχε διαγράψει έως το μεσημέρι της Πέμπτης, χωρίς εξήγηση, σύμφωνα με το Reuters.

Απαντώντας σε μια ανάρτηση που περιέγραφε πώς η κυβέρνηση Τριντό διέταξε τις τράπεζες να βοηθήσουν να σταματήσει η χρηματοδότηση των διαδηλωτών, ο Μασκ δημοσίευσε ένα meme με φωτογραφία του Χίτλερ που ανέφερε «Σταματήστε να με συγκρίνετε με τον Τζάστιν Τριντό. Εγώ είχα προϋπολογισμό».

Η ανάρτηση του Μασκ, ο οποίος έχει 74 εκατομμύρια followers στο Twitter, προκάλεσε την οργή πολλών χρηστών. «Κάνει αηδιαστικές συγκρίσεις του Τριντό με τον Χίτλερ. Μην κάνεις τέτοια πράγματα. Απλά φαίνεσαι ηλίθιος», έγραψε κάποιος.

Η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή απαίτησε από τον Μασκ να απολογηθεί και χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του.

«Για μία ακόμη φορά ο Έλον Μασκ επέδειξε εξαιρετικά κακή κρίση επικαλούμενος τον Χίτλερ για να πει κάτι στα social media. Πρέπει να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά», επεσήμανε σε ανακοίνωση.

«Ο Μασκ μπορεί να πιστεύει ότι η δημοσίευση ενός meme που συγκρίνει τον Τζάστιν Τριντό με έναν δικτάτορα γενοκτονίας που εξολόθρευσε εκατομμύρια ανθρώπους είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να επικρίνει πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί. Δεν είναι. Ποτέ δεν είναι. Ο Μασκ πρέπει να απολογηθεί και να βρει άλλους τρόπους να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του», συμπλήρωσε η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή.





Το μουσείο Άουσβιτς- Μπιρκενάου επεσήμανε ότι είναι «λυπηρή και ενοχλητική» η χρήση της εικόνας του Χίτλερ και η εκμετάλλευση της τραγωδίας των ανθρώπων που υπέφεραν, εξευτελίστηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από το απολυταρχικό καθεστώς της ναζιστικής Γερμανίας. «Δείχνει ασέβεια στη μνήμη όλων των θυμάτων και πληγώνει πολλούς ανθρώπους», επεσήμανε ακόμη.

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people.