Οπαδός του Τραμπ που διέδιδε παιδική πορνογραφία στο X συμμετέχει στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου

Μία από τις πολλές αλλαγές που έχει φέρει η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αφορά τις συνεντεύξεις τύπου, καθώς πλέον έχει οριστεί μία ειδική ενημέρωση αποκλειστικά για συντηρητικούς influencers και φιλικά προσκείμενα μέσα.

Σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου, οι οποίες έχουν ανεπίσημα χαρακτηριστεί «MAGA-only briefings», συμμετέχει και ο Dom Lucre, ένας influencer με γνωστή παρουσία στη συνωμοσιολογική και ακροδεξιά διαδικτυακή σφαίρα.

Ωστόσο, ο λόγος που η παρουσία του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ορισμένους κύκλους είναι ότι ο Lucre, πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, είχε αναρτήσει υλικό παιδικής πορνογραφίας στο X (πρώην Twitter).

Η εικόνα που δημοσίευσε προερχόταν από την υπόθεση του Πίτερ Σκάλι, ενός από τους πιο διαβόητους εγκληματίες παγκοσμίως που έχουν καταδικαστεί με την κατηγορία της παιδικής κακοποίησης.

Let me get this straight. The WH kicked the @AP out and now has invited @domlucre to partake in WH press briefings?



For those who don't know, Dom Lucre is the guy who was suspended by X for reportedly posting screenshots from a notorious child-sex-abuse video.



Is this what you… pic.twitter.com/on6oWXUIdw — Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 30, 2025

Ο Lucre επέστρεψε στο Χ του Έλον Μασκ αφού ανάρτησε παιδική πορνογραφία

Το περιεχόμενο ήταν εξαιρετικά σκληρό: απεικόνιζε ένα παιδί δεμένο, τρομαγμένο και βασανισμένο, προερχόμενο από υλικό που η Interpol έχει χαρακτηρίσει ως από τα πιο φρικιαστικά που έχουν εντοπιστεί στο διαδίκτυο. Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση παραβίαζε κατάφωρα την πολιτική της πλατφόρμας για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ο λογαριασμός του Lucre (κατά κόσμον Dominick McGee) επανενεργοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες αργότερα, ύστερα από πίεση των ακολούθων του και άλλων φιλοτραμπικών προφίλ.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο από οργανώσεις για την προστασία ανηλίκων, αλλά και από πρώην στελέχη της ίδιας της πλατφόρμας. Παρ’ όλα αυτά, ο McGee βρίσκεται πλέον σταθερά ανάμεσα στους επιλεγμένους «εκπροσώπους των new media» του Λευκού Οίκου που συμμετέχουν στα λεγόμενα «MAGA-only briefings», τα οποία μοιάζουν με ξεκάθαρο σχέδιο αντικατάστασης του ανεξάρτητου Τύπου με ελεγχόμενες φωνές.

Μαζί του, σε αυτές τις νέου τύπου ενημερώσεις, συμμετέχουν επίσης φιγούρες όπως ο Jack Posobiec, ένας ακροδεξιός σχολιαστής που έγινε γνωστός για την προώθηση του «Pizzagate». Πρόκειται για μία θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία μέλη του Δημοκρατικού κόμματος συμμετείχαν σε κύκλωμα trafficking και παιδικής κακοποίησης το οποίο είχε έδρα σε ένα κατάστημα πιτσαρίας στην Ουάσιγκτον.

Κατά την τελευταία ενημέρωση του Λευκού Οίκου για «εναλλακτικά μέσα», ο Dom Lucre πήρε τον λόγο για να ρωτήσει αν η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να ερευνήσει τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Χίλαρι Κλίντον για παραβιάσεις εκλογικής ακεραιότητας. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ χαρακτήρισε την ερώτηση «αναζωογονητική», αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Τραμπ προσπαθούσε να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Q: Will we see Barack Hussein Obama and Hillary Clinton be investigated?



Leavitt: It's so refreshing to hear this question, mainstream media wouldn't ask this pic.twitter.com/hKlDVOvs9U — FactPost (@factpostnews) April 30, 2025

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Posobiec έκανε μια μακροσκελή ερώτηση για τη «βία της ριζοσπαστικής αριστεράς». Η Λέβιτ, χωρίς ίχνος αμφισβήτησης, του απάντησε με εξίσου μακροσκελές ξέσπασμα εναντίον των «αριστερών εξτρεμιστών».

🚨 JUST IN: JACK POSOBIEC asks the first question at the White House press briefing to the new media.



Very good question. You never get any of this from the MSM briefings.@JackPosobiec: "One of the things that's been troubling me and has actually even affected me over the last… pic.twitter.com/HTdZgzlhbw — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 30, 2025

«Μία συνέντευξη τύπου κατευθείαν από τη Βόρεια Κορέα»

Το νέο αυτό είδος ενημέρωσης δεν είναι απλώς φιλικό προς τα δεξιά μέσα, αλλά είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για influencers και παρουσιαστές που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα του X, του YouTube, και των συντηρητικών podcast. Όπως αναφέρει η αρθρογράφος του The Atlantic Χέλεν Λιούις, πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική καλλιέργειας αφοσίωσης, μέσω μιας προσεκτικά σκηνοθετημένης ανταγωνιστικότητας τύπου «Hunger Games», όπου η πρόσβαση και η ορατότητα εξαρτώνται από το ποιος θα επαινέσει περισσότερο τον «ηγέτη».

This photo would have never been possible without the American people fighting for a change. The only reason I was able to be in a room with Karoline Leavitt is because the people choose me as a voice they trust, I was never forced on the American people and this administration… pic.twitter.com/nzbuzqAlNM — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 30, 2025

Στο άρθρο της, με τίτλο, «A White House Briefing Straight From North Korea», η Λιούις γράφει ότι το κλίμα που επικρατεί στις αίθουσες αυτών των briefings έχει ξεκάθαρα αλλάξει: δεν κυριαρχεί πλέον η πίεση για διαφάνεια, αλλά η κολακεία. Χαρακτηριστικά, ένας από τους «δημοσιογράφους» που πήρε τον λόγο πρότεινε στον Λευκό Οίκο να μηνύσει το Fox News, επειδή δημοσίευσε δημοσκόπηση που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ σε μειονεκτική θέση. Η ερώτηση έγινε από τον Eric Bolling, πρώην παρουσιαστή του Fox, που αποχώρησε από το δίκτυο έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Με πληροφορίες από The Atlantic