Ομηρία στην Ολλανδία: Βίντεο από τη στιγμή της απελευθέρωσης τριών ατόμων από την καφέτερια

Σε εξέλιξη βρίσκεται το περιστατικό ομηρίας σε καφετέρια στην Ολλανδία, ενώ ο δράστης απελευθέρωσε τρία από τα άτομα που είχε αιχμαλωτίσει στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ολλανδικά μέσα, στην καφετέρια βρίσκονται όμηροι ακόμα δύο άτομα, πιθανότατα εργαζόμενοι της επιχείρησης, καθώς όταν εισέβαλε ο ένοπλος δράστης δεν είχε ανοίξει ακόμα για το κοινό.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή της απελευθέρωσης των τριών ατόμων, που είχαν τεθεί σε κατάσταση ομηρίας σε καφέ της πόλης Έντε της Ολλανδίας, με την αστυνομία να επισημαίνει πως δεν φαίνεται να είναι τρομοκρατικό το κίνητρο του δράστη.

Η εφημερίδα de Telegraaf κάνει λόγο για έναν άνδρα με όπλα και εκρηκτικά. Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα το καφέ λέγεται Petticoat και προσελκύει κυρίως νέους.

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο σημείο έχει σπεύσει διαπραγματευτής, ώστε να εκτονωθεί η επείγουσα κατάσταση. Στην περιοχή, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία.

🚨🇳🇱 LIVE HOSTAGE SITUATION — THREE HOSTAGES RELEASED



3 individuals, believed to be employees, are filmed exiting Café Petticoat with hands raised.



It is unknown how many hostages remain after a masked man walked into the bar in the Netherlands this morning with weapons and… https://t.co/N5UoEsUBwB pic.twitter.com/WdfjEVrMM2