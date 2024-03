Συναγερμός στην Ολλανδία: Περιστατικό ομηρίας σε καφετέρια

Περιστατικό ομηρίας βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην πόλη Έντε στην ανατολική Ολλανδία.

Οι δράστες κρατούν ομήρους μέσα σε καφέ και η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Η εφημερίδα de Telegraaf κάνει λόγο για έναν άνδρα με όπλα και εκρηκτικά. Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα το καφέ λέγεται Petticoat και προσελκύει κυρίως νέους. Εικάζεται ότι όμηροι είναι οι εργαζόμενοι στο καφέ.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ομηρεία έχει τρομοκρατικό κίνητρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ολλανδική αστυνομία.

Άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο σημείο έχει σπεύσει διαπραγματευτής, ώστε να εκτονωθεί η επείγουσα κατάσταση. Στην περιοχή, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία.

